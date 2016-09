Köln (red). Der City Dance Köln begeisterte die ganze Stadt. Immer mehr Menschen schlossen sich dem von Mouvoir/ Stephanie Thiersch initiierten Zug durch Köln an, der schon bei Sonnenaufgang mit geführten Spaziergängen, Paddelfahrt den Rhein herunter und gemeinsamem Yoga im Rheinpark begonnen hatte.

Zwölf Interventionen von und mit über 600 professionellen und nicht-professionellen Künstlern, Musikern und Tänzern luden die Bürger über zwölf Stunden lang ein zum Verweilen, Zuschauen, Mitgehen und Mitmachen. Beim großen Finale auf dem Bahnhofsvorplatz war der Kreis der Zuschauer auf über 5.000 Personen angewachsen.

Gemeinsam mit dem Sinfonischen Blasorchester, dem Polizeifrauenchor und 300 Mitwirkenden verwandelten sie den Platz in eine riesige Tanzfläche und tanzten sich frei vom Spuk der Silvesternacht. Louwrens Langevoort, Intendant der koproduzierenden Kölner Philharmonie dazu: "Köln tanzt! Spätestens beim großen Finale am Bahnhofsvorplatz haben alle festgestellt: Köln kann auch anders. Köln lebt!"

Auch Elfie Scho-Antwerpes, Bürgermeisterin der Stadt Köln zeigte begeistert: "Mit dem City Dance in Köln ist es den Organisatoren gelungen unsere Stadt als vielfältig, urban, laut, bunt, kreativ und sportlich zu präsentieren. Ich durfte dabei sein und habe auch viel getanzt - es war ein einzigartiges Erlebnis! So viel Emotion und Begeisterung - Gänsehaut!"

Der City Dance Köln ist angelehnt an die City Dances, mit denen Anna Halprin in den 1960er- und 70er- Jahren im von Rassenunruhen gebeutelten San Francisco ein Zeichen für Toleranz setzte. Ein Zeichen, um das es auch in Köln ging.