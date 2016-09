Wand des Ruhms

Die Mitglieder des Vereins Outline e.V. hatten die Wand gemeinsam gestaltet. Die "Wall of Fame" soll in Zukunft Sprayern eine legale Möglichkeit bieten, ihrer Kunst nachzugehen.

Blumenberg (cd). Zwar liegt sie ein wenig vor den Blicken normaler Passanten verborgen, doch seit kurzem hat Blumenberg eine "Wall of Fame":

Mitglieder des Vereins Outline e.V. und Besucher des Jugendzentrums Blu4Ju sowie Bewohner der Flüchtlingsunterkunft haben die Wand am Bolzplatz in der Ernstbergstraße mit bunten und großflächigen Graffiti bemalt. Finanziert wurde dies durch Mittel des Programms Kulturrucksack NRW.

"Vorerst ist das Projekt abgeschlossen, aber wir arbeiten daraufhin, dass die Jugendlichen auf der 'Wall of Fame' zukünftig ganz legal Graffiti sprühen, an ihren Fähigkeiten arbeiten und sich miteinander messen können", sagte Puya Bagheri, Betreuer des Projekts. "Langfristig gesehen hoffen wir, dass sich die Wand auch über den Stadtteil hinaus in der Szene herumspricht und als Treffpunkt attraktiv wird. Deswegen wollen wir das Projekt auch in Zukunft aktiv mitgestalten", so Bagheri weiter.