Künstler sammelten Spenden

Köln (red). Wolfgang Trepper und Mary Roos touren aktuell mit dem erfolgreichen Programm Nutten, Koks und frische Erdbeeren durch Deutschland und bringen die Menschen zum Lachen. Seit Anfang des Jahres sammelten sie nach ihren Vorstellungen Spenden für die Realisierung des Dirk Bach-Hauses.

Nun nutzten Mary und Wolfgang ihr Gastspiel im Kölner Gloria Theater, um über 10.000 Euro an die Aidshilfe Köln zu überreichen. Bis Ende des Jahres wird Mary gemeinsam mit Wolfgang Trapper auf 17 weiteren Terminen die Spendenaktion fortsetzen. Dann wird sich die Aidshilfe über einen weiteren Spendenbetrag freuen können.

Vorstandsmitglied Elfi Scho-Antwerpes und Dirk Bach-Haus Botschafter Bernd von Fehrn nahmen heute den Scheck vor der Aufführung im Gloria Theater entgehen. Glückliche Gesichter nicht nur bei Elfi Scho-Antwerpes, Vorstandsmitglied Aidshilfe Köln, und Wolfgang Trepper, sondern auch bei Mary Roos und Bernd von Fehrn, beide Dirk Bach-Haus Botschafter, bei der Übergabe der 10.000 Euro an die Aidshilfe Köln im Gloria Theater. Damit rückt die Realisierung des Dirk Bach-Hauses wieder ein Stückchen näher. Mittlerweile hat die Aidshilfe rund 85.000 Euro an Spenden eingenommen. Als Ziel hatte sich die Aidshilfe zu Jahresbeginn mindestens 100.000 Euro gesetzt.

"Das machen wir auf jeden Fall" - so fiel die Antwort von Wolfgang Trepper aus, als Mary ihn fragte, ob sie nicht mal für das Dirk Bach-Haus Spenden sammeln könnten. Mary ist seit Ende des letzten Jahres Botschafterin für das Dirk Bach-Haus. Es ist eine Tradition, dass Wolfgang Trepper nach seinen Auftritte Spenden für die gute Sache sammelt. "Ich habe mit Dirk über ein Jahr zusammen beim Musical "Kein Pardon" gearbeitet. Da habe ich ihn näher kennengelernt und gemerkt, was für ein toller Mensch er ist."

Mary Roos und Wolfgang Trepper sind damit die vierten Spender, die die Dirk Bach-Bronze-Figur bekommen. Sie erhalten sie stellvertretend für die zahlreichen Zuschauer/innen, die nach den Vorstellungen gespendet haben. Allein in einer Doppelvorstellung sind über 1.300 Euro zusammengekommen. "Der eigentliche Dank gilt den zahlreichen Zuschauern, die für Dirks Wunsch gespendet haben", so Wolfgang Trepper.

Der Künstler und Bildhauer Hannes Helmke stiftet den ersten zehn Spendern, die mindestens 10.000 Euro für das Dirk Bach-Haus überreichen, eine Dirk Bach-Bronze-Figur. Diese Figur hatte er erstmals während der TV-Produktion von "Lukas" (1996-2001) aus Gips für Dirk Bach angefertigt und vergoldet. Dirk hatte sie allen Ensemble-Mitgliedern als Dankeschön am Ende der Produktion überreicht. Extra für die Aidshilfe Köln hat Hannes Helmke sie für diesen guten Zweck erneut wieder aufleben lassen. Es handelt sich um eine nummerierte und limitierte Auflage von zwölf Figuren. Die Bronze-Figur ist 21 Zentimeter hoch und gut 1 kg schwer.

Das zukünftige Dirk Bach-Haus soll für ältere Menschen mit HIV einen Wohnraum bieten, der den Lebens- und Betreuungsbedingungen gerecht wird. Denn mittlerweile haben HIV-Positive eine annähernd so hohe Lebenserwartung wie nicht-infizierte Menschen. Älter werden oder alt sein kommt durch die Wirksamkeit der Medikamente für HIV-Positive einer neuen Erfahrung gleich. Sind in den ersten 20 Jahren von Aids noch sehr viele Menschen nach kurzer Zeit an den Folgen dieser Erkrankung gestorben, wird durch die Medikamente eine andere Lebensplanung und Zukunftsgestaltung notwendig. Angst vor Diskriminierungserfahrungen in Pflegeeinrichtungen, Alterungsprozesse oder besondere Erkrankungsrisiken werden unerwartet zu einem Thema. Nach der Fertigstellung des finalen Nutzungskonzeptes will die Lebenshaus-Stiftung als Bauherrin mit dem Spatenstich beginnen.

Spendenkonto:

Verwendungszweck Dirk Bach-Haus

IBAN: DE48 370205000007 1924 00

SWIFT-BIC:BFSWDE33XXX B

ank für Sozialwirtschaft