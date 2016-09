Spielen bis in die Nacht

Nippes (hh). Am kommenden Wochenende geht es rund in der "Scheune" des "Altenberger Hofs". Zum fünften Mal treffen sich Anhänger und Freunde von Strategie-, Denk- und Brettspielen zur "Spielscheune Nippes". Dabei wird die Veranstaltung erstmals an zwei Tagen (Samstag 12-2 Uhr, Sonntag 10-18 Uhr) durchgeführt. "Die Besucherzahlen stiegen von Jahr zu Jahr. Daher war eine zeitliche Ausdehnung die einzige logische Konsequenz", sagt Martin Brock-Konzen vom veranstaltenden "Ali Baba Spieleclub e.V.", der gespannt ist, wie insbesondere die Verlängerung bis tief in die Nacht am ersten Abend von den Besuchern angenommen wird. "Letztes Jahr waren die 20 Spieltische während der siebenstündigen Veranstaltung ununterbrochen belegt. Einige hatten kaum Gelegenheit, etwas Neues kennenzulernen oder Bekanntes zu spielen. Dies sollte nun aber möglich sein." Die Besucher können an beiden Tagen aus einem Bestand von 1400 Spielen, davon 300 Spiele für Kinder, wählen. Auf der Bühne wird hierfür eine drei Etagen hohe und acht Meter lange Spielereihe aufgebaut. Angesagte Spiele wie "Codenames", "Carcassonne" oder "Small world" werden ebenso dabei sein wie Klassiker der Party-, Strategie- und Denkspiele. Auch Würfel- und Kartenspiele dürfen selbstverständlich nicht fehlen. "Im Grunde sollte jeder Spieler von drei bis 99 Jahren etwas finden. Wir haben nur keine Digitalspiele und die klassische Spielesammlung dabei. 'Mensch ärgere dich nicht' fällt daher beispielsweise flach." Insgesamt 20 Helfer des Spieleclubs werden den zahlreich erwarteten Besuchern als kompetente Spielberater und Regelerklärer zur Seite stehen. Ein kostenloses Gewinnspiel an beiden Tagen rundet die Veranstaltung ab. Im Rahmen der "Spielscheune" werden zudem zwei Turniere ausgetragen. Während beim Familienspiel "Cacao" die besten Spieler für die deutsche Meisterschaft gesucht werden, wird der Sieger des strategischen Brettspiels "Agricola" zum Westdeutschen Meister gekürt und darf im kommenden Jahr nach Wien zur gleichnamigen Weltmeisterschaft fahren. Zusätzlich zum zweitägigen Spektakel findet am Sonntag von 14-17.30 Uhr das "11. Kinderfest" des Ortsvereins Nippes der Arbeiterwohlfahrt (AWO) statt. Neben einer Hüpfburg wartet das Spielmobil "Juppi" und Kinderschminken auf die kleinen Besucher. Sänger Uwe Reetz wird gemeinsam mit den Kindern Lieder singen. "Das Kinderfest wird sehr gut angenommen. Dank einer Erbschaft, eines städtischen Zuschusses und Eigenmitteln hoffen wir, das Fest noch sehr lange durchführen zu können", erläutert Vorsitzender Franz Irsfeld.