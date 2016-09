Großzügige Spende

Innenstadt (ks). Im Brauhaus Sion sah man viele bekannte Gesichter aus dem Kölner Karneval. Seit über vier Jahren engagieren sich Kölner Karnevalskünstler im Verein "Alles für andere e.V." für Kölner Bürger, die aufgrund einer Behinderung, sozialer Benachteiligung oder persönlicher Schicksalsschläge Hilfe benötigen.

Zentrale Veranstaltung ist die große Wohltätigkeitssitzung, auf der ein erstklassiges karnevalistisches Programm geboten wird. Der Unterschied zu anderen Sitzungen: Die Künstler treten ohne Gage auf, alle Erlöse fließen in den Topf von "Alles für andere". Aus der letzten Sitzung und aus weiteren Spenden kam die stolze Summe von 43.000 Euro zusammen. "Wir geben keine Schecks oder Geldspenden", betonte Jürgen Blum, der erste Vorsitzende des Vereins, in seiner Begrüßung. "Es gibt ausschließlich Sachspenden, in Absprache mit den betroffenen Vereinen wird ein konkreter Bedarf finanziert."

Die nächste Wohltätigkeitssitzung des Vereins "Alles für andere e.V." mit Bernd Stelter, den Paveiern, den Domstürmern und anderen Künstlern findet am 15. Februar 2017 im Sartory Saal statt. Karten gibt es direkt beim Verein unter www.alles-fuer-andere.de/kartenbestellung