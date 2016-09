Dringliche Vorlagen

Auf der Tagesordnung im Bezirksrathaus steht unter anderem der dritte Kölner Nahverkehrsplan. Außerdem geht es um mehr Schulklassen am Heinrich-Heine-Gymnasium in Ostheim, um städtische Bauzuschüsse für den SSV Vingst 05 und das Planungskonzept Ostmerheimer Straße.

Kalk (kg). Die Bezirksvertretung beschäftigt sich am 8. September unter anderem mit einer Einwohneranfrage, die im Zusammenhang mit der Kaiserin-Theophanu-Schule eingereicht wurde sowie mit einer Bürgereingabe, bei der es um die IG Humboldt-Gremberg geht.

Bei Verwaltungsvorlagen dreht es sich zum Beispiel um den Spielplatzbau an der Astrid-Lindgren-Allee in Brück. In Rath soll der ruhende Verkehr in der Wodanstraße geordnet und in Höhenberg die Germaniastraße zwischen Gothaer Straße und Kulmbacher Straße umgestaltet werden. Es gibt zwei Dringlichkeitsvorlagen: Eine beschäftigt sich mit dem Bau von Ersatzunterkünften für Flüchtlinge im Gewerbegebiet an der Rösrather Straße, die andere mit dem Merheimer Trimm-Dich-Parcours im Ökumeneweg-Park.

Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Raum 901 des Bürgeramts Kalk (Kalker Hauptstraße 247-273).