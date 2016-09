Widerstand in Weiß

Sülz (af). Mit einem großen Picknick im Freien hat die Bürgerinitiative "Grüngürtel für Alle" erneut auf ihren Kampf gegen die geplante Erweiterung des Rhein-Energie-Sportparks im äußeren Grüngürtel aufmerksam gemacht.

Auf den Wiesen entlang des Militärrings zwischen Gleueler Straße und dem Franz-Kremer-Stadion versammelten sich zahlreiche Mitglieder und Unterstützer der Bürgerinitiative zu der gemeinsamen Aktion.

Das besondere dabei - alle Picknick-Teilnehmer waren ganz in weiß gekleidet. "Picknick in Weiß" war die Aktion betitelt. Mit weißen Tischdecken, weißen Tellern und weißen Luftballons hatten sich gut 60 Aktivisten zu dem fröhlichen Protest versammelt. "Wir wollen, dass der denkmal- und landschaftsgeschützte Grüngürtel, nicht weiter angetastet wird und der FC sich nicht weiter ausbreitet", stellt Harald Grieser, Mitglied der Initiative klar. Diese Position haben sie vor kurzen auch noch einmal dem Vertreter des 1. FC Köln deutlich gemacht. Bei einem Treffen, organisiert von Oberbürgermeisterin Henriette Reker, haben Mitglieder der Bürgerinitiative und des Fußballbundesligisten noch einmal ihre Standpunkte ausgetauscht.

Eine Annäherung habe es dabei allerdings nicht gegeben, so Grieser: "Der FC plant nach wie vor eine Erweiterung seines Trainingsgeländes im Grüngürtel und das lehnen wir in jedem Fall ab." Geht es nach den Wünschen des 1. FC Köln sollen an dem schon vorhandenen Trainingsgelände in der Nähe des Decksteiner Weihers unter anderem weitere Fußballplätze angelegt und ein Leistungszentrum gebaut werden. Damit würden dann Flächen des Grüngürtels, der unter Denkmal steht, der Öffentlichkeit entzogen werden. Rund 16.500 Unterschriften gegen die Ausbaupläne hat die Bürgerinitiative mittlerweile gesammelt. Als Alternative schlägt die Initiative ein Trainingsgelände an einem anderen Standort vor, aber eben nicht im geschützten Grüngürtel. Die Bezirksvertretung hatte sich in einer Abstimmung vor den Sommerferien bereits für eine moderate Erweiterung im Grüngürtel ausgesprochen. Die endgültige Entscheidung trifft allerdings erst der Rat.