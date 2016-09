Lieder, Krönungen und Schürreskarren

Rath-Heumar (red). Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Rath-Heumar lädt vom 9. bis 12. September zu ihrem Schützen- und Volksfest ein. Aus Anlass des 90-jährigen Jubiläums der Rather Schützen werden die Aktivitäten nochmals im Festzelt vor dem Bürger- und Vereinszentrum an der Rösrather Straße stattfinden.

Vier Tage lang wird wieder ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Los geht es am Freitag um 16.30 Uhr, wenn "Bömmel" Lückerath von den Bläck Fööss mit den Schülern der Rather Grundschulen kölsche Lieder singt. Anschließend werden im Festzelt Kinderspiele angeboten. Ab 19.30 Uhr startet "Klüngel, Kölsch und Köbes" mit den Rabaue.

Am Samstag treffen sich die Schützen, um zunächst gemeinsam ihren König abzuholen. Danach wird ein Festgottesdienst abgehalten. Ab 21 Uhr geht es im Festzelt unter dem Motto "Abtanzen, Abfeiern" rund.

Am Sonntag werden die Schützen musikalisch geweckt. Von 12 bis 14 Uhr richtet die Fußball-Abteilung des RSV Rath-Heumar auf der Eiler Straße zwischen Rösrather Straße und Am Alten Turm ein Schürreskarrenrennen aus. Anmeldungen werden noch bis zum 9. September per E-Mail an bernd.hoelzemann@rsv-rath-heumar.de oder stefan.pregel@rsv-rath-heumar.de entgegengenommen.

Am Nachmittag empfangen die Rath-Heumarer Schützen die Abordnungen befreundeter Vereine und Bruderschaften, um an einem Festumzug durch den Ort teilzunehmen. Am Abend findet dann die feierliche Krönung der neuen Majestäten statt, die mit einem "Großen Zapfenstreich" gewürdigt werden. Am Montag klingt das Schützenfest unter dem Motto "Dorfabend" ab 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) aus. Es treten unter anderem die "Tiebreakers" und die "Rolling Beats" auf.