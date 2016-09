Helfer gesucht

Acht Teams werden am 17. September in mehreren Spielen zu je zehn Minuten Spielzeit ihren ersten Longericher Bolzplatzmeister ermitteln.

Longerich (hh). Der Bolzplatz am Heckweg besteht im September seit einem Jahr. Dieser besondere Tag soll mit einem Fußballturnier gebührend gefeiert werden.

Die Sportplatzpaten Marliese Stein und Martin Erkelenz haben Longericher Grundschulen, zwei Messdienergruppen, die Jugendhilfe Longerich sowie die Flüchtlingsunterkünfte in der Hugo-Junckers-Straße und am Lindweiler Weg zur "1. Longericher Bolzplatzmeisterschaft" eingeladen, die von ansässigen Geschäftsleuten sowie in Kooperation mit dem TK Nippes 1903 und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) am 17. September von 11 bis 16 Uhr ausgetragen werden soll. "Wir möchten die Teams in drei Altersgruppen von sechs bis siebzehn Jahren im Modus 'Jeder gegen Jeden' gegeneinander antreten lassen. Fünf Spieler sind pro Mannschaft erlaubt", erläutert Stein die Grundregeln des Turniers.

Alle Teilnehmer werden eine Woche später während des Pfarrfestes St. Dionysius geehrt; auf die Siegerteams sowie die fairste Turniermannschaft wartet zudem eine zusätzliche Überraschung.

Die beiden Veranstalter hoffen nicht nur auf spendierfreudige Gewerbetreibende, die unentgeltlich Verpflegung und Getränke für die kleinen und großen Nachwuchsfußballer zur Verfügung stellen, sondern benötigen dringend noch freiwillige Helfer für den Auf- und Abbau des Pavillons, der Essenszubereitung und der Betreuung der Spielgeräte am Spieltag. "Wir möchten auf dem gleich neben dem Bolzplatz angelegten Basketballfeld einige Spielstationen, etwa Pedalos, Hula-Hoop-Reifen oder einen Krabbeltunnel aufbauen. Hierfür brauchen wir Standbetreuer. Auch interessierte Schiedsrichter sollten sich bitte dringend bei mir melden", bittet Erkelenz um Unterstützung aus dem Stadtteil. Der Bolzplatz war ein jahrelanger Wunsch vieler Anwohner und Longericher Bürger; erste Ideen wurden bereits Ende der 90er Jahre entwickelt. "Der Platz hatte eine lange Vorlaufszeit, und es war viel Geduld nötig", erinnert sich der gebürtige Longericher und CDU-Politiker Erkelenz. Nach einer einmonatigen Bauzeit im vergangenen Sommer konnte er am 18. September 2015 offiziell eröffnet werden. Viele Kinder, Jugendliche und sogar Erwachsene nutzen den Bolzplatz seitdem für regelmäßige Fußballspiele nach der Schule oder Feierabend. "In erster Linie ist der Platz natürlich für die Kinder da", betont Marliese Stein.