Frisch asphaltiert

Am Straßenrand unterhalten sich Jochen Humberg (l.) und Hans Josten über den Fortschritt der Arbeiten Am Linder Kreuz. Die obere Schicht ist Splittmastixasphalt, er wird überwiegend auf Autobahnen verwendet.

Lind (kg). "Wir sind fast fertig, letzte Woche sind die Deckenarbeiten über die Bühne gegangen", sagt Dietmar Reddel. Anfang September standen Restarbeiten an Bürgersteigen und Bordsteinen an.

"In der 37. KW kommt die Markierung", erklärt der Sachgebietsleiter für Bau und Unterhaltung im rechtsrheinischen Stadtgebiet. Der Ingenieur im Amt für Straßen und Verkehrstechnik erklärt, dass zwischen der Bundesstraße und der Autobahnbrücke nur die Deckschicht erneuert werden musste, und zwischen dem A 59-Bauwerk und der Viehtrifft, eine zusätzliche Binderschicht eingebaut wurde.

Amtsleiter Klaus Harzendorf führte Anfang September 2015 in einem Schreiben an den Bürgerverein an, dass die Fahrbahn erstmalig Anfang der 1960er-Jahre hergestellt wurde. Durch die zusätzliche Schicht werde sie belastbarer und bedürfe nicht so häufig weiterer Unterhaltungsmaßnahmen.

"Wir sind eigentlich sehr froh, dass das jetzt hier endlich passiert ist, und dass die Straße wieder in einwandfreiem Zustand von Autos und Radfahrern genutzt werden kann", sagt Jochen Humberg, der Klaus Harzendorfs Antwortschreiben lobt und erklärt: "Er hat versprochen, dass sie ab dem 2. Quartal erneuert wird". Der Vorsitzende des Bürgervereins Wahn-Heide-Lind sagt aber auch, dass über die Straße Berufsverkehr zum Mauspfad und dort zur DLR und zur Luftwaffenkaserne rollt. "In den letzten zehn Jahren war das eine Holperstrecke".

Für die Arbeiten "Am Linder Kreuz" zwischen Autobahnbrücke und Viehtrifft wird die Beitragspflicht nach dem Kommunalen Abgaben Gesetz (KAG) ausgelöst, erläutert Bauingenieur Reddel. Harzendorf kündigte das in seinem Schreiben für die damals vorgesehenen Arbeiten an. Die Unterlagen werden im Amt für Straßen und Verkehrstechnik vorbereitet und an das Bauaufsichtsamt weiter geleitet, wo zu einem späteren Zeitpunkt entschieden wird.

Die Kosten für die Arbeiten "Am Linder Kreuz" gibt Reddel mit 180.000 Euro an.