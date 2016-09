Tierheim kurz vor dem Abriss

Zollstock (nk). Das Konrad Adenauer Tierheim lud zum Tag der offenen Tür ein. Dabei wurde auch die bedrohte Existenz des Tierheims angesprochen.

Bereits 1868 wurde der Kölner Tierschutzverein, Träger des Tierheims, vom Kölner Fabrikanten und Kaufmann Otto Hartmann gegründet. Im Jahre 1929 wurde die Arbeit des Kölner Tierschutzvereines stark durch den damaligen Bürgermeister Konrad Adenauer und seine Frau Lisbeth, die selbst Vorstandsmitglied des Vereines war, gefördert. In diesem Jahr wurde das erste Kölner Tierheim in Köln in Ehrenfeld eröffnet (Hintergebäude des Grundstücks Escher Str. 127).

Die Studenten Phil Beher, Celine Kusch und Patrick Schneider hatten von der Situation um das Tierheim gehört und haben im Rahmen ihres Studiums eine Reportage über das Tierheim und die Existenzbedrohung erstellt. Der Film feierte auf dem Tag der offenen Tür seine Premiere und soll bald auch auf der Homepage des Tierheims zu sehen sein: www.tierheim-koeln-zollstock.de

Nach der ersten Planung des Grüngürtels war das Tierheim einfach nicht mit eingeplant. Daraufhin wurden fünf Städteplan-Büros kontaktiert, die alle das Tierheim mit einplanten und sogar als Bereicherung sahen. Es folgte ein Aufatmen aller Beteiligten des Tierheims. Doch hatten die Stadt Köln und Fortuna nicht bedacht, dass Parkplätze wegfallen. "Und so steigen wir erneut in den Ring und kämpfen um unsere Existenz", so Anne-Katrin Kolditz, Schatzmeisterin des Vereins.

Würde das Tierheim schließen, würden die Tiere auf andere Tierheime verteilt werden müssen. "Das Problem würde sich nur verlagern", so Kolditz, "es würden zudem Arbeitsplätze wegfallen, und wir würden etliche Ehrenamtliche verlieren, die im Umkreis wohnen und ohne die unsere Arbeit im Tierheim gar nicht funktionieren würde." Dass Köln, neben Dellbrück, ein zweites Tierheim braucht, steht für Kolditz ebenfalls außer Frage.

Neben ausgesetzten, geretteten und gebrachten domestizierten Tieren, die das Tierheim umsorgt und immer versucht, baldigst in ein liebevolles Zuhause zu vermitteln, nimmt das Tierheim immer wieder auch verletzte Wildtiere auf, bis sie wieder in die Freiheit entlassen werden können. Trotz der Unwissenheit, wie es weitergeht, ließ das Tierheim-Team es sich nicht nehmen, mit Ehrenamtlern, Herrchen und Frauchen von vermittelten Tieren sowie Besuchern die wertvolle Arbeit zu feiern und zu präsentieren.

Neben rein vegetarischem und veganem Essen, stellten sich auch Vereine und Firmen vor, die sich das Thema "Tier" zur Aufgabe gemacht haben. Der Pro Igel e.V. warnte vor Rasenmähern, die tödliche Verletzungen bei den kleinen Stacheltieren verursachen können und bewarb vor allem seine Broschüre für Tierärzte, die Igel oft in die Kategorie Nagetiere stecken und falsch behandeln. Infos dazu unter www.pro-igel.de. Das Deutsche Rote Kreuz warb um Ehrenamtler, die sich mit ihren Hunden zu einem Rettungshundeteam ausbilden lassen möchten: www.suchundhilf.de.

Im Tierheim liegt eine Petition bereit, die jeder zu den Öffnungszeiten unterschreiben kann, damit das Tierheim Zollstock an seinem gewohnten Ort eine Zukunft hat.