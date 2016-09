Spielplatz mit Schminkspiegel

Kalk (kg). "Alles kleine Hutzelhäuser", sagt Anja Hutzel, Erzieherin in der Drachengruppe. Neben den gefährlichen feuerspeienden Urzeittieren bevölkern Fledermäuse, Blumen, Bären, Mäuse und Sonnen die Caritas-Kita Maria Hilf.

"Wir haben insgesamt 100 Kinder", berichtet Leiterin Monika Düren, in deren Obhut die Halb- bis Sechsjährigen stehen. Unter ihnen befinden sind auch 17 Knirpse mit Behinderungen, die Einrichtung ist eine inklusive. "Die Kinder haben Bilder gemalt, um zu zeigen, was sie sich alles auf dem Spielgelände wünschen", erklärt Guido Geiss, der Chef der Caritas-Kitas. Gewünscht war zum Beispiel ein Schminkspiegel, eine Achterbahn, eine Schaukel, ein buntes Baumhaus. "Es ist uns wichtig, dass sich die Kinder beteiligen", sagt der Sozialarbeiter. Wenn Wünsche nicht in Erfüllung gehen konnten, wie bei der Achterbahn, wurde das mit den Kindern besprochen.

Architektin Aletta Mortsiefer hat die Bilder mit einem Unternehmen für naturnahe Spielgeräte umgesetzt. Entstanden sind Unikate wie ein Baumhaus, das an eine Geschichte in einem "Asterix"-Comic erinnert, denn der Baum wächst durch die Hütte. Ein anderes Häuschen, so schief und einmalig wie das erstere, ist mit Wasserpumpe, Bank und Kamin-Imitat versehen, auf dem ein bunter Holzpapagei hockt.

Das 1.200 Quadratmeter große neue Gelände nimmt ungefähr Dreiviertel des Außenbereichs ein und ist für die Kleinsten bis hin für Kinder ausgelegt, die bald in die Grundschule gehen. Die Knirpse können spielerisch viele Fähigkeiten erwerben. Auf kleinstem Raum wurde viel Natürliches geschaffen. Die Kosten für den naturnahen Platz mitten in Kalk betragen 151.000 Euro. 85.000 Euro gab das Erzbistum, 22.000 Euro die Caritas, 24.000 Euro spendete UPS. 20.000 Euro fehlen noch. Aus ihnen soll ein Seilgarten entstehen - das ist der Kompromiss zur Achterbahn. Geiss sucht dafür noch Sponsoren. "Es wäre schön, wenn wir das nächstes Jahr umsetzen könnten", sagt er.