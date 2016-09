Wenn Spiele verbinden

Kalk (sf). Wie sehen wir die Welt? Was sind unsere Träume? Und was bedeutet Deutschland für uns? Diese und weitere Fragen haben geflüchtete Personen beim Workshop "Mit unseren Augen" im Integrationshaus Kalk mit Musik und Poesie versucht zu beantworten.

Rund 40 junge Personen im Alter von zwölf bis 27 Jahren, die aus den unterschiedlichsten Ländern stammen und in Deutschland noch keine Schule und keine Integrationskurse besuchen dürfen, erhielten bei dem Mitmach-Nachmittag die Gelegenheit, sich kennen zu lernen und auf kreative Weise auszutauschen. Die interaktive Veranstaltung begann mit einem Poetry-Slam, bei dem die Teilnehmer selbst geschriebene Gedichte vortrugen, in denen sie sich überwiegend mit dem Verlassen ihrer Heimat und dem Versuch, in Deutschland ein neues Leben zu beginnen, auseinandersetzten.

"Ich vermisse meine Dinge, die nicht mehr da sind, von der Familie bis zur Schuluniform", sagte ein junger Teilnehmer. Gleichzeitig kam aber auch in allen Gedichten die Hoffnung der Geflüchteten gut rüber, zum einen, dass sie in Deutschland ein neues Leben beginnen können, zum anderen, dass es ihrer Familie, die sie im Heimatland zurücklassen mussten, gut geht.

Nach dem Poetry-Slam, bei dem die Teilnehmer nicht nur viele Emotionen preis gaben, sondern auch künstlerische Kreativität zeigten, wurde der Mitmach-Nachmittag mit einem Spielabend fortgesetzt. Bei Brettspielen, die überall auf der Welt gespielt werden und vielen Projektteilnehmern bekannt waren, nutzten diese die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.

Auch bei den Personen, die aufgrund geringer Deutschkenntnisse eine große Schamgrenze haben, sich auszudrücken, sank die Hemmschwelle. "Hier ist jeder willkommen, auch wenn die Sprachkenntnis nicht da ist", sagte Elizaveta Khan vom Integrationshaus. Bereits in den Wochen zuvor hatte die Einrichtung mit einigen Projektteilnehmern eine große mit viel Liebe zum Detail selbst genähte Weltkarte erstellt, auf der die geflüchteten Personen eintragen konnten, was sie sich für diese Welt wünschen.

Der Workshop "Mit unseren Augen" war der vierte im Rahmen des im vergangenen März gestarteten Projekts "Mach Mit! Engagement lernen und leben". Dieses Projekt möchte jungen Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte die Gelegenheit bieten, sich in die Diskussion rund um Flucht, Migration und Zusammenleben einzubringen.

Die Projektteilnehmenden erhalten selbst die Möglichkeit, Informations- und Diskussionsabende für Bürger aus dem Sozialraum, für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit sowie für Multiplikatoren aus der Kinder- und Jugendarbeit zu den Themen Migration und Flucht zu organisieren. In den drei vorangegangenen Workshops setzten sich die Projektteilnehmer mit den Themen Sprache, Heimat und Rassismus auseinander, bevor im jüngsten Workshop das Thema "Jugend" im Mittelpunkt stand.

Insgesamt werden im Rahmen des noch bis Ende des Jahres laufenden von der Bundeszentrale für politische Bildung geförderten Projekts "Mach Mit! Engagement lernen und leben" sieben Workshops angeboten, der nächste findet am 1. Oktober zum Thema "Flucht" statt. Auch ein Foto- oder Comic-Workshop ist geplant.