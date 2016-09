Büchervorstellung auf dem Familiensommerfest

Kalk (red). Seit Frühjahr diesen Jahres ist das Bücher-Vehikel - ein Projekt des Kinderschutzbundes Köln in Kooperation mit der TH Köln - finanziert durch "wir helfen"- unterwegs und sorgt für kurzweilige Leseerlebnisse im Stadtteil.

In regelmäßigen Einsätzen macht das mit spannender Kinderlektüre vollgepackte Dreirad Halt auf Spielplätzen und Parks. Decken und Bilderbücher werden ausgebreitet und schon haben Kinder und Eltern die Möglichkeit, zu schmökern, Bilder zu betrachten, zu lesen oder vorzulesen und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Das Projekt hat Martina Pfeil, Leiterin der Stadtteilarbeit des Kinderschutzbundes mit Studentinnen des Studiengangs "Pädagogik der Kindheit und Familienbildung" im vergangenen Semester an der Technischen Hochschule Köln entwickelt und in die Praxis umgesetzt.

"Mit dem Bücher-Vehikel wollen wir Familien mit Zuwanderungsgeschichte und aus bildungsfernen Milieus darin unterstützen, das Medium Buch zu erleben", erläutert Martina Pfeil die Intention dieses Stadtteilprojekts.

"Wir haben uns sehr gerne an dem Praxisprojekt des Kinderschutzbundes beteiligt, weil es für uns spannend ist, zu erleben, wie man auch mobil außerhalb der bekannten "Bücherorte" mit einem solchen Projekt Kinderherzen gewinnen kann", beschreibt Studiengangsleiterin Professorin Dr. Andrea Platte ihr Engagement für den Lehrauftrag.

Studentin Yasemin Aslanhan zeigt sich begeistert von den bisherigen Erfahrungen: "Wir sind sehr beindruckt, wie intensiv sich die Kinder doch auf das Medium Buch einlassen können, wenn die Atmosphäre stimmt und man sich gemeinsam Zeit dafür nimmt".

Wer das Lesemobil in der eigenen Einrichtung in Kalk einmal einsetzen möchte, kann sich wenden an Martina Pfeil, Koordinationsstelle Kalk, unter Telefon 0221/ 474459-14.

Gemeinsam mit den Studentinnen will sie das Projekt auch im kommenden Jahr weiterentwickeln, insbesondere nach Wegen suchen, wie sie auch Mütter und Väter in das Leseprojekt einbinden können, zum Beispiel durch Vorlesen oder selbst Geschichten erzählen.