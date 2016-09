Tennis spielen und gemeinsam kochen

Vingst (red). Die kleine Tennisabteilung des SSV Vingst 05 ist dem Verband Mittelrhein Köln-Leverkusen angeschlossen. Die Tennisabteilung besteht zurzeit aus 20 Herren und fünf Damen, die aktiv am Spielbetrieb teilnehmen.

Es gibt weitere sieben inaktive Mitglieder. Es stehen zwei Tennisplätze auf der Vingster Anlage zur Verfügung. Der bis vor zwei Jahren existierende dritte Tennisplatz wurde dem angrenzenden Fußballplatz zur Verfügung gestellt, da dieser in einen Kunstrasenplatz mit einem Kindertrainingsplatz umgebaut werden soll. Die Tennisplätze erreicht man über den Zugang zum Fußballplatz in der Lustheider Straße. Seit einigen Jahren spielen die Herren in der Freizeitliga, Klasse 2, ab diesem Jahr in der Klasse 2A Herren 65+ Doppelrunde. Trotz nur zwölf gemeldeter Spieler pro Saison sind die sportlichen Erfolge mit 2. und 3. Plätzen in den zurückliegenden Spielzeiten nennenswert.

Die fünf Damen spielen in Kooperation im TC Mülheim zurzeit in der 1. Kreisliga.

Der normale Spielbetrieb findet hauptsächlich montags und donnerstags auf der Anlage statt, ohne dass Spielpaarungen verabredet werden müssen. Es werden meistens Doppel gespielt und jeder kommt zum Einsatz. Mittwochs treffen sich die Damen zum Training. An den anderen Wochentagen wird nach vorheriger Verabredung gespielt. Seit vielen Jahren wird donnerstags gemeinsam zur Mittagszeit gekocht, gebraten oder gegrillt. Alles erfolgt in eigener Regie, das heißt, dass Mitglieder mit Kocherfahrungen das Essen zubereiten und die anderen sich an den Vorbereitungen und an den Nacharbeiten beteiligen. Die Kochkünste von Wolfgang Müller werden auch von Gastmannschaften aus der Freizeitliga sehr geschätzt. Der Platzwart Hans Busch sorgt dafür, dass im Kühlschrank immer die wichtigsten Getränke - von Mineralwasser bis Kölsch ausreichend vorhanden sind.

Die Fußball- und Tennisanlage in der Lustheider Strasse liegt im Grünen, obwohl ringsherum relativ dichtes Wohngebiet besteht. Die Mitglieder Hans Busch und Fred Gilberg sind seit vielen Jahren gleichzeitig Platzwarte. Mitglieder, Besucher und Gastmannschaften sind von der guten Qualität der Plätze begeistert. Interessierte können sich beim Verein melden unter www.teamlr.de/SSVVingst-Tennis/Contact