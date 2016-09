Domstürmer unplugged

Ein stimmungsvolles Konzert gaben die Domstürmer nun bereits zum zweiten Mal in der Liebfrauenkirche.

Mülheim (bt). Es ist noch lange keine Selbstverständlichkeit, dass kölsche Musikgruppen in kölschen Kirchen Konzerte geben dürfen. Eine sehr offene Einstellung dazu hat die katholische Kirchengemeinde St. Clemens/ Mauritius unter ihrem leitenden Pfarrer Stefan Wagner.

Bereits im vergangenen Jahr waren die "Domstürmer" in der Mülheimer Liebfrauenkirche zu Gast. Nun ging es in die zweite Runde. Über 400 begeisterte Freunde "Kölscher Tön" genossen ein kurzweiliges Konzert der etwas leiseren Töne unter Wahrung der Würde dieses traditionsreichen Gotteshauses. Mit Balladen wie "Meine Liebe, mein Verein, meine Stadt" oder "Verjess nie" sorgten sie bei toller Akustik für stimmungsvolle Musik. "Das war ein gelungenes Experiment. Menschen unterschiedlichster Couleur hatten hier die Möglichkeit, sich in lockerer Atmosphäre bei guter Musik kennenzulernen", erklärten Pfarrer Stefan Wagner sowie der Präsident der Müllemer Junge Siegfried Schaarschmidt, die das Event unterstützten. Erst nach einigen Zugaben wurden die Domstürmer vom begeisterten Publikum entlassen.