Siedlung feiert 60. Bestehen

Zahlreiche Anwohner der Siedlung "Am Marienstift" haben für eine tolle Feier gesorgt.

Holweide (red). Am 27. und 28. August feierte die Siedlung "Am Marienstift" ihr 60-jähriges Bestehen. Diese Wohnsiedlung im Herzen von Holweide wurde im Jahr 1956 fertig gestellt.

Viele "Ureinwohner, Rückkehrer und Dazugezogene" feierten in fröhlicher Stimmung und bei herrlichem Sommerwetter ihr Jubiläumsfest. Nur durch wochenlange Vorbereitung und mit vielen fleißigen Helfern konnte dieses Fest organisiert und durchgeführt werden. Dabei haben viele große und kleine Anwohner ein buntes musikalisches Programm entwickelt und vorgeführt.

Alle "Stiftler" und Gäste konnten an zwei Tagen ein wunderbares Kuchenbuffet, Salatbuffet und viel Gegrilltes genießen. Auch für Getränkevielfalt durch Bier, Wein und eine Cocktailbar war bestens gesorgt. Für die Jugend und alle Junggebliebenen gab es dann am Abend eine abschließende Disco.