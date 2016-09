Graffiti ist Sondermüll

Bilderstöckchen (hub). Rund 100.000 Quadratmeter Graffitifläche muss die DB Regio NRW jährlich von ihren Wagen entfernen lassen. Die Kosten betragen rund zwei Millionen Euro. Dabei gilt es, das Fahrzeug sauber zu haben, bevor es wieder in den Einsatz kommt, denn für einen Sprayer ist es ein Triumph, wenn sein Werk durch die Lande fährt.

Die benutzten Farben belasten die Umwelt, und so wurde eine zweite Graffitientfernungsanlage in Nordrhein-Westfalen in Betrieb genommen. In die Anlage wurden rund 750.000 Euro investiert. Seit Mai wurden bereits 5.000 Quadratmeter Graffiti entfernt.

Nach Düsseldorf können nun die Farbverunreinigungen an Fahrzeugen aus dem Kölner Raum auch im DB Regio Werk Köln-Bilderstöckchen effektiver und umweltschonender entfernt werden. Dabei ist weiterhin viel Handarbeit nötig. Nachdem das Fahrzeug mit einem Schleppfahrzeug in die Halle gezogen worden ist, wird zunächst auf die beschmutzte Fläche ein Reinigungs-Gel aufgetragen, das die Farbe aufweicht. Nach einer Einwirkungszeit wird die Farbe abgeschabt. Abschließend erhält das Fahrzeug eine Außenreinigung.

Das Abwasser wird beim Entfernungsprozess gesammelt und anschließend in der Abwasserbehandlungsanlage aufbereitet, so dass es dem öffentlichen Abwassernetz zugeleitet werden kann. Die Farbe wird herausgefiltert und dem Sondermüll zugeführt. Kann der Verursacher ermittelt werden, wird er mit bis zu zweihundert Euro pro Quadratmeter zur Kasse gebeten. Legale Flächen zum Sprayen bietet die Deutsche Bahn nicht an, nur das Stellwerk Mülheim-Styrum wurde nach seiner Instandsetzung nach dem Brandschaden außen durch den Bahnmitarbeiter und Graffiti-Künstler Markus Grastat gestaltet.