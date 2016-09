Kunstausstellung in der Unterkirche

Riehl (rs). Die Tänzerin Hanna G. schwebt durch den Raum, der in Kriegszeiten Schutz vor Bomben geboten hat. "Das Gewölbe unterhalb der Kirche St. Engelbert war ja auch einmal ein Bunker", klärt Pfarrer Stefan Klinkenberg auf. Aber wo sich einst die Hilfesuchenden drängten, stehen heute Liebhaber der schönen Künste und bewundern die geschmeidigen Bewegungen der Tänzerin.

Mit ihrer Performance hat Hanna G. die fünfte Ausstellung "Kunst in der Unterkirche" des Riehler Künstler- und Freundeskreises eröffnet. "Im ersten Jahr haben wir unsere Arbeiten noch in der Kreuzkirche in der Stammheimer Straße gezeigt", sagte Anne Krick, Journalistin und Kunstschaffende. Aber weil sie schon im zweiten Jahr viel mehr Anfragen von Künstlern erhalten hatte und die Kreuzkapelle zu klein für eine größere Ausstellung ist, hatte die Gründerin des Riehler Künstler- und Freundeskreises einen größeren Raum gesucht. Sie habe damals Pfarrer Stefan Klinkenberg gefragt, ob er nicht einmal im Jahr die Unterkirche für eine Ausstellung zur Verfügung stellen könne, sagt Anne Krick. Der sagte zu: "Das Gewölbe ist ja ursprünglich als Pfarrsaal vorgesehen gewesen, wird aber von der Gemeinde nur sporadisch genutzt, deshalb stand der Anfrage von Frau Krick nichts im Wege."

Aber auch in der Unterkirche werde es langsam eng, sagt Anne Krick. Denn wenn sich vor fünf Jahren lediglich eine Handvoll Künstler in der Kreuzkirche getroffen hatte, so sind heute die Arbeiten von 17 Künstlern zu sehen. Die Tendenz sei steigend, sagt Anne Krick. Sie bekäme jedes Jahr mehr Anfragen, selbst von Künstlern außerhalb Kölns. "Die muss ich aber alle ablehnen, denn das einzige Kriterium der Auswahl ist, dass die Künstler in Riehl wohnen oder arbeiten müssen."

Das Gewölbe unterhalb der Kirche spendete bei der Eröffnung der Ausstellung am vergangenen Freitag wohltuende Kühle. Aber nicht deshalb hielten sich die vielen Besucher bei der Vernissage so lange dort auf. Gefesselt waren sie vielmehr von den mehr als einhundert Arbeiten von Riehler Künstlern wie John Michael Bachem, Barbara Endres, Michael Grote, Jochen May, Rabi'a Lösener, Ina Pößdorf und Anderen, von Stillleben, informellen Arbeiten und großformatigen Fotografien mit einem subtilen Hauch von Erotik.

Gefesselt wurden sie auch von der Musik der Jazzband der Saxophonistin Christiane Beumer. "Wir haben zum ersten Mal auch Live-Musik geboten", sagt Anne Krick, die nicht nur als Kuratorin der Ausstellung in Erscheinung trat, sondern auch mit von ihr so genannten "Gute-Laune-Objekten" als Kunstschaffende.