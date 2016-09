Kanalbauarbeiten im Plangebiet

Poll (kg). Auf Grundlage des Bebauungsplans (B-Plan), der seit Sommer 2012 rechtskräftig ist, werden im Umlegeverfahren die Grundstücke am Poller Damm neu geordnet. "Das läuft zurzeit", erklärt Michael Grün vom Amt für Stadtentwicklung und Statistik.

Der Architekt koordiniert federführend die Erschließung des Baugebiets am Poller Damm. Das Vorgehen ist in zwei Abschnitte unterteilt: "Der erste Bauabschnitt beinhaltet die Kanalbauarbeiten der Stadtentwässerungsbetriebe (Steb)", sagt er. Kürzlich wurden sie im Bereich der Planstraße 1 ausgeführt. Sie befindet sich im Südosten des B-Plans zwischen Siegburger Straße und Poller Damm, in denen die beiden Übergangsheime liegen. Sie werden später abgerissen und nicht ersetzt. Im Gebiet muss ein Gerüstbauer umziehen. Der B-Plan sieht dort Häuser vor, die an die Planstraße 2 angebunden werden.

Grün erklärt, dass die Planstraßen nach den Arbeiten der Steb übergangsweise bis zum Bau von Wohnungen und Gewerbe provisorisch angelegt werden, ab 2017 rechne er damit. Bis die ersten Häuser errichtet werden, vergehen noch ein paar Jahre. "Für die Hochbauten sind die Baugenehmigungen noch nicht erteilt worden", sagt Elke Müssigmann, Abteilungsleiterin im Planungsamt der Stadt. Von dort wurde das Verfahren an das "Erschließungsmanagement für Flächen" im Stadtentwicklungs- und Statistikamt weitergeleitet. Koordinator Grün, bei dem die Fäden der unterschiedlichen Ämter zusammenlaufen, sagt, dass etwa das Jahr 2020 für die Entstehung erster Wohnhäuser realistisch sei. Möglich wäre aber ebenfalls, dass die Vorbereitungen zu einem früheren Zeitpunkt abgeschlossen sind.