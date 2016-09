Gelungene Premiere

Wahnheide (sf). Die Idee, ein Sommerfest zu veranstalten, hatten die Wahner Kölschbusters schon lange. Jetzt haben sie diesen Plan erfolgreich in die Tat umsetzen können:

Zwei Tage lang feierte der Porzer Karnevalsverein an der Heidestraße. Hier hatten die Kölschbusters eine große Bühne aufgebaut und verschiedene Tanzgruppen und Live-Bands empfangen, die für jede Menge gute und ausgelassene Stimmung sorgten.

Einen besseren Zeitpunkt für die Premiere ihres Sommerfestes hätten die Kölschbusters kaum finden können, feiern sie doch in diesem Jahr auch ihr elfjähriges Bestehen.

Michael Lange, seit der Gründung Vorsitzender des Karnevalsvereins, erinnert sich noch heute sehr gut an die Entstehungsphase der Kölschbusters: Gemeinsam mit seinem Kumpel Henning Huncke hatte er damals schon lange darüber nachgedacht, einen Karnevalsverein zu gründen. Beim gemeinsamen Anschauen der Ghostbusters-Filme hatten sie schließlich einen Vereinsnamen gefunden. Mittlerweile blicken die Kölschbusters auf elf jecke Jahre zurück. Seit dem Jahr 2007 sind sie jedes Jahr mit einem eigenen Wagen beim Wahner Veedelszug dabei. Zweimal haben sie auch schon beim großen Porzer Sonntagszug teilnehmen dürfen.

Insgesamt 30 Mitglieder gehören den Kölschbusters heute an, darunter gleichermaßen Kinder in allen Altersstufen, Jugendliche und Erwachsene. Besonders die Zahl der ganz jungen Mitglieder ist in den vergangenen Jahren rasant gestiegen. Deshalb haben die Kölschbusters auf ihrem Sommerfest auch einen Kindertag eingeführt, an dem unter anderem ein Zauberer auf die Kleinen wartete. Anlässlich ihres jecken Jubiläums hatten die Kölschbusters zudem in der vergangenen Session einen neuen Festwagen für die Veedelszüge gebaut. "Der alte Wagen wurde mit steigender Mitgliederzahl zu klein", berichtet Lange. Nachdem das neue, 10,60 Meter lange und 3,66 Meter hohe Gefährt offiziell eingeweiht wurde, möchten die Kölschbusters mit diesem zukünftig regelmäßig sowohl am Wahner als auch am Porzer Veedelszug teilnehmen. Die jüngsten Vereinsmitglieder dürfen sich dabei ganz besonders freuen: "In zwei Jahren sollen auch die Kinder ihren eigenen Wagen bekommen", kündigt Lange an.