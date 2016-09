Zum Fest waren alle willkommen

Ostheim (pas). Es wimmelte vor Menschen auf der Festmeile parallel zur Frankfurter Straße. Mehr als 3.000 Besucher waren gekommen, um unter der Schirmherrschaft der Kölner Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes das Bürgerfest "Wir sind Ostheim" zu feiern.

"Wir haben mit diesem Bürgerfest im Jahr 2007 angefangen", blickte die Ostheimer SPD-Ratsfrau Susana dos Santos Herrmann zurück, die zu den Initiatorinnen der Veranstaltung gehört. Als Veranstalter fungierten von Anfang an der Veedel-Verein und die Bürgervereinigung Ostheim. Später habe man sich entschlossen, das Bürgerfest alle zwei Jahre durchzuführen. "Hier gibt es zahlreiche Vereine, die alle kleinere Feste in Eigenregie durchführen. Da ist solch ein großes Fest immer ein enormer Kraftakt", sagt dos Santos Herrmann. Doch wenn alle an einem Strang ziehen, lohnen sich die Mühen: Diesmal beteiligten sich 40 Organisationen und Vereine mit 50 Ständen.

Das Bühnenprogramm bot neben hochkarätigen Künstlern wie Eco Fresh auch Hausgemachtes. Gero Karaschewki, Vorsitzender der Bürgervereinigung, hat mit Freunden eine Oldie-Band aus der Taufe gehoben, die nur aus Ostheimern besteht. Der Name der Band war Programm - nämlich "Bürger Ostheims". Die Veranstalter haben das Ostheimer Bürgerfest in diesem Jahr unter das Motto "WinOstheim - Miteinander im Veedel" gestellt. Der Erlös geht an die Flüchtlingsinitiative "WinOstheim", die etwa 400 Flüchtlinge in den Leichtbauhallen am Hardtgenbuscher Kirchweg betreut.