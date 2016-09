Mit Chic, Charme und Champagner

Lindenthal (pm). Leistungsschau des Lindenthaler Einzelhandels, kulinarische Flaniermeile, Informations- und Kommunikationsplattform für Initiativen, Vereine und Verbände, Open Air-Bühne und ein bisschen Sommerkirmes mit dem Duft von Zuckerwatte und gebrannten Mandeln - Das alles ist das Stadtteilfest "Lindenthaler Flair", ideell getragen vom Ring Lindenthaler Geschäftsleute e.V., organisiert von der Werbepraxis Von der Gathen GmbH.

Um 11 Uhr eröffnete der Spielmannszug "In Treue fest" musikalisch das Stadtteilfest. Wo sonst reger Autoverkehr herrscht, schlenderten nun junge Familien, Pärchen Hand in Hand, aber genauso Seniorinnen und Senioren, die die Gelegenheit für einen Sonntagsspaziergang mit anschließendem Nachmittagskaffee oder für ein kühles Kölsch mit Nachbarn oder Freunden nutzten. Für die Kleinen gab es, über die Veranstaltungsfläche verteilt zahlreiche Mitmachaktionen, eine Hüpfburg, Karussells, aber auch begehbare Wasserbälle ("Water-Pool"), Torwandschießen, eine Wurfbude, Bungee-Jumping und sogar eine Rodeo-Maschine, an der große und kleine "Cowboys" ihre Sattelfestigkeit testen konnten.

Anlaufstelle für Feinschmecker war die "Schlemmer-Oase" auf dem Karl-Schwering-Platz, wo bei luxuriösem Street-Food wie Lachs, Garnelen oder Scampi, begleitet von einem Glas Champagner, edlem Weißwein oder exotischen Cocktails, ebenso gefeiert werden konnte wie bei frisch gebackenen Reibekuchen, Currywurst oder vegetarischen Spezialitäten. Auf zwei Bühnen (Ecke Limburger Allee und am Karl-Schwering-Platz) gab es Schlager, Blues, Rock und "Kölsche Tön", aber auch Darbietungen der Ballettschule Hrankovicova oder der verschiedenen Abteilungen der Tanzschule Hasselt sowie, als "krönenden Abschluss", um 18 Uhr einen Auftritt des Jugendchores St. Stefan.