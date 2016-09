"Kölsche Büdchen" im Rheinenergie-Stadion

Müngersdorf (cb). Köln ohne das "Büdche" im Veedel ist einfach unvorstellbar! Der 1. FC Köln und die Kölner Sportstätten GmbH setzen ein Zeichen für die Kölner Büdchenkultur.

Speisen, Getränke und Fanartikel gibt es ab der aktuellen Saison im Rheinenergie-Stadion beispielsweise am "Bickendorfer Büdchen", "Vringsbüdche" oder an "Annelieses Büdchen". Kultnamen, die für echtes Veedels-Flair stehen. Das wollen der 1. FC Köln und die Kölner Sportstätten GmbH mit ihrem neuen Außenwerbekonzept nun auch ins Stadion holen. Die 31 öffentlichen Verkaufsbereiche wurden von außen umgestaltet und besonderen Büdchen aus dem Stadtgebiet nachempfunden. Vom Design- bis zum leicht schmuddeligen Eck-Kiosk ist alles dabei, Graffiti, Namen und stilisierte Straßenschilder beziehen sich auf das jeweilige Veedel. So befinden sich die Stadion-Kultkioske aus Bickendorf, dem Vringsveedel, dem Agnesviertel und der Schäl Sick entsprechend ihres Standortes auf der dazugehörigen Tribünenseite. Wenn auch nur äußerlich entfaltet sich durch den neuen Look ein wenig Veedels-Atmosphäre. Von Innen bleibt alles beim Alten. Tresen, Brat- und Getränkebereiche aus Edelstahl sorgen weiter für Funktionalität in den Serviceabläufen vor und während Fußballspielen und Veranstaltungen.

Fußballclub und Sportstätten-Gesellschaft möchten mit ihrem neuen Konzept auch die einzigartige Kölner Büdchenkultur unterstützen. Denn in vielen Veedeln sind sie in Not, die Konkurrenz etwa von Tankstellen-Shops ist groß. "Der 1. FC Köln repräsentiert Herz und Seele Kölns, die Verbindung zwischen Club, Stadt und Bürgern ist etwas Besonderes. Mit den neuen Büdchen unterstreichen wir die einzigartige, spürbar andere Atmosphäre im Rheinenergie-Stadion und unterstützen die kölsche Kultur", sagte FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle bei der Vorstellung des neuen Konzeptes.

Für die visuelle und konzeptionelle Umsetzung wurde die Artenreich Werbeagentur engagiert. "Bei dieser wunderbaren Aufgabe stand für uns die hohe Authentizität im Vordergrund", sagt André Winter, Geschäftsführender Gesellschafter von Artenreich. "Um in das Thema einzutauchen und alle Büdchen glaubhaft wirken zu lassen, sind wir tagelang durch Köln gefahren und haben uns die Originale genau angeschaut."

"Es hat viel Spaß gemacht, dieses kreative Projekt zusammen mit dem FC umzusetzen. Durch das Büdchenkonzept wird das Rheinenergie-Stadion noch einzigartiger, und der kölsche Charme des Stadions wird dadurch noch größer", sagte Lutz Wingerath, Geschäftsführer der Kölner Sportstätten GmbH.