Auf dem Rasen gilt kein Handicap

Müngersdorf (af). Trainieren wie die Profis - das können fußballbegeisterte Kinder und Jugendliche mit Behinderung im Verein "Team Bananenflanke Köln".

Angeleitet werden sie dabei von einem echten Könner: Lukas Sinkiewicz, ehemaliger Bundesliga-Profi vom 1. FC Köln und Bayer Leverkusen. Zur ersten Übungseinheit auf der Jahnwiese trafen sich im Schatten des Rheinenergie-Stadions zehn junge Kicker im Alter zwischen zehn und 25 Jahren. "Das ist eine total geniale Sache, alle haben sehr viel Spaß", sagt Barbara Röttgen. Ihr Sohn Max (13) hat das Down Syndrom und ist totaler Fußball-Fan. Doch in einem Verein konnte er bis jetzt nicht spielen. Nun trägt er das knallrote Trikot des Teams Bananenflanke und trainiert mit einem ehemaligen Bundeligaprofi. Eine tolle Sache finden auch die Initiatoren.

Doch das soll erst der Anfang sein, erklärt Maximilan Küsters, erster Vorsitzender des Vereins Bananenflanke: "Unser Ziel ist es, daraus einen Spielbetrieb mit öffentlichen Spieltagen entstehen zu lassen und den Verein dauerhaft und nachhaltig zu etablieren." Die Idee einer Fußball-Liga für Kinder mit Handicap stammt aus Regensburg. Dort hat der Serviceclub Round Table bereits 2011 den ersten Verein Team Bananenflanke gegründet und unterhält die dortige Liga mittels Spenden- und Sponsorengeldern. In Köln sind die Mitglieder des Round Table 181 verantwortlich für die Vereinsgründung. Mittlerweile gibt es 15 Bananenflanken-Vereine in ganz Deutschland. Das Training der Bananenflanken-Kicker unterscheidet sich nicht groß von dem anderer Vereine. Dribbeln mit dem Ball, Passen und Torschussübungen stehen auf dem Plan. "Ich will den Kinder auch etwas beibringen, aber der Spaß steht an erster Stelle", sagt Sinkiewicz. Dafür wird einmal in der Woche trainiert.

Immer freitags um 17 Uhr auf der Jahnwiese an der Junkersdorfer Straße. Im September findet das Training noch draußen statt. Für den Winter wird noch nach einer Trainingshalle gesucht. Interessierte können einfach zu einem Probetraining vorbeikommen - Jungs genauso wie Mädchen. Mehr Informationen gibt es unter www.team-bananenflanke.de