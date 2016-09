Keine Chance für Langfinger

Longerich (hh). Um Bürgern wertvolle Tipps und Anregungen zum bestmöglichen Schutz vor der gewaltsamen Verletzung der Privatsphäre zu geben, schaute das Info-Mobil des Kommissariats Kriminalprävention/ Opferschutz (KP/O) auf dem Wochenmarkt vorbei.

Viele Anwohner nutzten die zweistündige Gelegenheit, sich von den Kriminalhauptkommissaren Jürgen Waniek und Christiane Kirsch präventiv beraten zu lassen. Die Beweggründe für ein Informationsgespräch seien vielfältig, verrät Kirsch. "Einige wollen sich vergewissern, ob sie alles richtig bei ihrer Wahl der Schutzmechanismen gemacht haben. Andere haben von einem Einbruch in der Nachbarschaft durch Freunde oder aus der Zeitung erfahren und suchen nun Hilfe." Auch das Alter der Bewohner spiele eine Rolle, denn besonders Senioren hätten Aufklärungsbedarf. "Es ist wichtig, stets alle Türen und Fenster zu schließen, auch wenn man nur kurz 'mal die Wohnung oder das Haus verlässt. Wir empfehlen gerne innenliegenden Schutz durch aufschraubbare Elemente, etwa eine Pilzkopfzapfen-Verriegelung", erläutert Waniek dann auch einem ratsuchenden Ehepaar aus Heimersdorf.

Der Einbau einbruchhemmender Türen und Fensterelemente, der ausschließlich von zertifizierten Firmen vorgenommen werden sollte, sei eine wirksame Prävention vor Langfingern. "Einbrecher geben meistens schnell auf, wenn sie merken, dass ihnen ein Zugang erschwert ist." Wichtigstes Ziel solle immer sein, alles zu schützen, was für die unerwünschten Eindringlinge erreichbar ist. Zugleich sollte auch auf abgelegte Gegenstände geachtet werden. "Eine Leiter, Kartons oder andere Ein- und Aufstiegshilfen vor dem Haus laden Einbrecher geradezu ein", betont Waniek. Einem umfassenden Einbruchschutz sind natürlich keine finanziellen Grenzen gesetzt.

Alarmanlagen, Videoüberwachungen oder Tresore sind insbesondere für Grundstücksbesitzer geeignet, die bereit sind, für ihren Schutz auch etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Um einen individuellen Schutz vor einem möglichen Einbruch gewährleisten zu können, raten die Kriminalexperten zudem zu einem persönlichen Gespräch. "Wir sind zweimal pro Woche mit unserem Mobil auf Kölner Märkten und ausgewählten Plätzen und suchen hier die Nähe zum Bürger. Allerdings können wir hier nicht so umfangreich beraten wie in unserer Dienststelle. Daher empfehlen wir, einen Termin für eine ausführliche Beratung mit uns zu vereinbaren, in der wir dann gezielten Fragen nachgehen können", ergänzt Kirsch.

Ansprechpartner: Polizeipräsidium Köln, Kriminalkommissariat KP/O, Walter-Pauli-Ring 2-6, Telefon 0221/ 2298008.