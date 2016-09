Inklusion im Karneval

Longerich (cd). Solcher Besuch ist gern gesehen im Behindertenzentrum Dr. Dormagen-Guffanti: Eine Delegation der "Pänz vun d'r Päädsbahn 1956 e.V.", dem Karnevalsverein der KVB, war gekommen, um den Bewohnern eine Spende von 1.000 Euro zu überreichen.

Die Karnevalisten wurden von den Bewohnern standesgemäß in Empfang genommen, diese hatten sich nämlich eigens mit Karnevalskostümen in Schale geschmissen, um den Scheck entgegenzu nehmen. "Wir feiern in diesem Jahr unser 60. Jubiläum, und aus diesem Anlass hatten wir uns gesagt, dass wir für einen guten Zweck sammeln wollen", erklärte Theo Kirfel, der erste Vorsitzende und Geschäftsführer. Ursprünglich waren dabei 500 Euro zusammengekommen, doch der Verein ließ sich nicht lumpen und verdoppelte den Betrag auf 1000 Euro.

Die Bewohner und die "Pänz vun d'r Päädsbahn" verbindet dabei mehr als die Spende - schon seit einigen Jahren nehmen die Bewohner an den Aktivitäten des Vereins teil, helfen etwa bei den Vorbereitungen des Rosenmontagszuges, füllen Kamelletaschen mit Wurfmaterial, und einige nehmen auch selbst am Rosenmontagszug teil. "Für uns ist es inzwischen völlig normal, dass sie dabei sind", sagte Präsident Franz Gärtner. "Und auch das Publikum beim Rosenmontagszug reagiert immer begeistert." "Für uns ist es ein großer Schritt in Richtung Inklusion", so die Leiterin des Behindertenzentrums, Margarete Wrzosek. "Früher hatten Menschen mit Behinderung gar keine Möglichkeit, am Karneval teilzunehmen, das war eine sehr in sich abgeschlossene Welt. Dank diesem Verein und auch anderen Gruppen können heute alle Menschen am Karneval teilhaben, ganz gleich, welche Behinderung sie haben." Da 80 Prozent der Bewohner gebürtige Kölner seien, sei ihnen die Teilnahme am Fastelovend sehr wichtig.