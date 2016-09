Neue Platzgestaltungen

Chorweiler (hub). Eine Woche lang wurden in der Lyoner Passage an einer Platzstation aus Ideen Dinge gebaut und Wünsche bewertet. Es ging um die Gestaltung der Plätze Pariser und Liverpooler Platz sowie die Lyoner Passage. Das Projekt "Lebenswertes Chorweiler - ein Zentrum im Wandel" wird vom Bund mit fünf Millionen Euro unterstützt.

Für die Akteure aus Chorweiler stellt sich die Frage der Nachhaltigkeit. "Ich finde es wichtig, dass die Aktion nachhaltig etwas ändert, anstatt in den Köpfen als eine einwöchige Bespaßung abgespeichert wird", mahnt und hofft der Graffiti-Künstler Puya Bagheri. Auch Bernward Prinz von Chorweiler Art hat die Sorge, dass die Ideen in den Schubladen der Verwaltung verschwinden. Dass die gezielte Ansprache von Bürgern etwas bringt, bewies die Larissa Owtscharenko aus Seeberg. Sie nahm sich einen Stapel Informationsblätter und sprach die Bürger an und konnte so einige für das Thema gewinnen. "Von Tag zu Tag haben sich mehr Menschen an der Platzstation eingefunden und an der Planung beteiligt", berichtet Projektleiterin Janin Walter vom beauftragten Büro Urban Catalyst. Aus den Ergebnissen werden nun von Fachleuten Konzeptvarianten erstellt, die im Oktober in zwei Ideenwerkstätten öffentlich bewertet werden. Bis Ende November soll mit den Bürgern eine fertige Entwurfsplanung erstellt werden.