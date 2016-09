Köln (red). Rund 16.000 Euro Spendengelder spielte der Lions-Club Köln-Agrippina bei seinem mittlerweile 16. Benefiz-Golfturnier ein. Wie in den vergangenen Jahren gab es bei dem Turnier auf der Anlage des Golf- und Land-Clubs Refrath nur Gewinner:

Die knapp 60 Teilnehmer konnten ein hervorragend organisiertes Turnier spielen und eine stilvolle Siegerehrung im Excelsior Hotel Ernst erleben. Bei der Abendveranstaltung war auch Köln Oberbürgermeisterin Henriette Reker anwesend und dankte dem Lions-Club Köln-Agrippina für sein Engagement und den Teilnehmern für ihre finanzielle Großzügigkeit. Die Golfer zahlten durch die Bank mehr als die geforderten 130 Euro Mindestspende und auch die Anzeigenkunden im Programmheft zeigten sich sehr spendenfreudig. Davon profitieren werden Organisationen wie etwa der Sozialdienst Katholischer Frauen SKF und der Don-Bosco-Club in Köln-Mülheim, für den der Lions-Club unter anderem Hausaufgabenbetreuung und Mittagstisch finanziert und seit kurzem auch das Projekt "Work for you" unterstützt.

Unter den Spielern waren unter anderen anzutreffen Dr. Heinz Faßbender, Vorsitzender des Fördervereins Lions Köln-Agrippina, Michael Garvens, Vorsitzender der Geschäftsführung des Flughafens Köln/ Bonn, Michael H.G. Hoffmann, der Präsident des Zentral-Dombau-Vereins zu Köln, Marc E. Kurtenbach, Direktor bei Merck Finck & Co. Privatbankiers und Präsident des Wirtschaftsclubs Köln sowie Peter Schütten von den Bläck Fööss.

In der Bruttowertung der Damen gewann Carola Kammerinke mit 15 Stableford-Punkten, bei den Herren Prof. Christoph A. Jacobi mit 25 Stableford-Punkten. In der Klasse A setzte sich Mario Winkler mit 36 Stableford-Nettopunkten an die Spitze, in der Klasse B Peter Dreyer mit 41 Stableford-Nettopunkten, in der Klasse C Ruth Kutz mit 38 Stableford-Nettopunkten.