Stärkung der Gemeinschaft

Am Oberen Bruchweg wurde auf Initiative des SC Brück in geselliger Runde gefeiert.

Brück (sf). Mit Vereinsmitgliedern, befreundeten Vereinen und zahlreichen weiteren Brücker Bürgern feierte der SC Brück an der Sportanlage am Oberen Bruchweg ein großes Fest. Für ausgelassene Stimmung sorgte der Kölsche Harry alias Ralf Hirsch, der gemeinsam mit seiner Gesangspartnerin Theresia den ganzen Abend über auf der großen Bühne am Sportplatz Rock-Klassiker, Oldies und kölsche Töne spielte.

Zu den musikalischen Höhepunkten zählte sicherlich die Präsentation der SC-Brück-Hymne, die der Kölsche Harry verfasst hatte. Nach der gelungenen Sommerfest-Premiere im vergangenen Jahr war es das zweite Mal, dass der SC Brück Freunde in die Flehbacharena einlud. "Dies ist eine Wiedergutmachung an die Brücker, dass es zweimal kein Tennenfest in Brück gegeben hat", erklärte Frank Jenniges, Vorsitzender des SC Brück. Ziel des Sportvereins ist es nicht nur, mit der Wiederbelebung des Tennenfestes Brücker Bürger zusammenzuführen, sondern auch den Zusammenhalt unter den Brücker Vereinen zu stärken.

In diesem Jahr folgten unter anderem die St. Hubertus Schützen der Einladung. "Wir würden uns freuen, wenn dieses Eventauch andere Vereine besuchen würden", sagt Jenniges. Er könne sich auch vorstellen, das Fest jedes Jahr unter einem anderen Motto zu feiern und den Erlös dem Brücker Brauchtum zugute kommen zu lassen, so dass jedes Jahr ein anderer Brücker Verein davon profitieren könnte. "Aber da müssten alle Brücker Vereine mitmachen."