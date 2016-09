Wieder Kontinuität in das Amt bringen

Müngersdorf (bn). Eine wirkliche Überraschung ist es nicht: Klaus Hoffmann, amtierender Vorsitzender des Stadtsportbundes Köln (SSBK), bewirbt sich gemeinsam mit seinen Vorstands-Kollegen um eine weitere Amtszeit.

Etwa 600 Vereine mit rund 250.000 Aktiven vertritt der SSBK. Allein angesichts der Mitgliederzahl müsse man schon gut planen, so Hoffmann, ob die persönlichen Ressourcen stimmen. Interesse weiterzumachen hatte der 67-Jährige in den vergangenen Wochen jedenfalls mehrfach signalisiert. Ein weiterer Grund für eine erneute Kandidatur war der Umstand, dass sein Vorstands-Kollegium ebenfalls an Bord bleiben möchte. Hoffmann: "Wir waren im Oktober 2014 angetreten, um den Dachverband der Kölner Sportvereine zukunftsfähig zu machen und dem Sport in der Stadt wieder eine größere Bedeutung zu geben. Das ist uns in vielen Bereichen gelungen." In anderen Bereich soll nun nachgelegt werden.

So sollen die Sportvereine in ihrem Engagement, Flüchtlinge in die Gesellschaft zu integrieren, weiter unterstützt werden. Im Zusammenhang mit den geschrumpften Hallenkapazitäten (aktuell werden 24 Hallen im Stadtgebiet für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt), sei es für den SSBK zudem wichtig, den Sportentwicklungsplan weiter auf der politischen Agenda zu halten und mit zu gestalten. Idee ist es, mit Hilfe des Entwicklungsplans die Kölner Sportlandschaft zu analysieren und einen konkreten Bedarf zu ermitteln, die Nutzung der Sportstätten inklusive. Im Fokus steht dabei die "Erarbeitung von Optimierungspotenzialen", wie es in einem Antrag der SPD-Fraktion im Stadtrat heißt. So solle die Stadtverwaltung prüfen, welche Möglichkeit bestehe, "bestehende Flächen und Bewegungsräume für weitere Zwecke zu öffnen", beispielsweise Sportanlagen an Schulen, außerhalb der Schulzeiten, für den Breitensport. Es solle so sichergestellt werden, bestehende Anlagen optimal auszunutzen.

Entscheidende Weichen in Richtung finanzieller Sicherheit sollen auch mit einem "Pakt für den Sport" gestellt werden. So sollen Sparmaßnahmen im städtischen Haushalt nicht zuerst den Sportbereich betreffen.

Das entscheidende Wort, ob Hoffmann und sein Team eine weitere Amtszeit erhalten, haben nun die Mitglieder. Am Montag, 26. September, wird im Rahmen der ordentlichen Mitgliederversammlung der neue Vorstand bestimmt. Einen Gegenkandidaten hat er bisher nicht.