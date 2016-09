Mit dem "Geh-Männchen"an der Hand

Köln (as). Wann kann ich eine Straße sicher überqueren? Darf ich wenn die Ampel rot zeigt, über den Zebrastreifen gehen? Was muss ich beachten, wenn ich hinter einem parkenden Auto die Straße überqueren will? Und besonders wichtig und nicht vergessen: "erst nach links schauen, dann nach rechts und dann wieder nach links, bevor man die Straße betritt!"

Ein Schulstunde lang hatte Polizeihauptkommissar Dieter Pelka, von der Abteilung Verkehrsunfallprävention mit den Erstklässlern der GGS Nussbaumer Straße in der Theorie besprochen, wie sie als Fußgänger sicher zur Schule gelangen. Zur praktischen Übung ging es zur Stadtbahnhaltestelle Ecke Nussbaumer Straße/ Ehrenfeldgürtel. Dort wartete bereits Sabine Käbbe von den Kölner Verkehrsbetrieben mit zwei Pantomimen, verkleidet als Ampelmännchen auf die I-Dötzchen, um gemeinsam die sichere Gleisüberquerung auf die andere Straßenseite zu üben. Dabei sorgte das bunte "Streetcrossing" mit dem grünen "Geh-Männchen" und dem roten "Steh-Männchen" nicht nur für Aufmerksamkeit bei den Kindern, sondern auch bei Passanten. "Das ist ein wirklich schöne Idee, die Funktion der Ampelfarben zu veranschaulichen", kommentierte eine ältere Dame.

"Verkehrssicherheit ist ein ständiges Thema. Verstöße gegen die Rotsignalisierung an Kreuzungen und Einmündungen und an Übergängen von Stadtbahngleisen sind eine häufige Ursache für Unfälle. Aus diesem Grund starteten die Kölner Verkehrsbetriebe in Kooperation mit der Stadt Köln, der Kölner Polizei und mit Unterstützung der Verkehrswacht Köln sowie der DRVK Versicherung vor zwei Jahren als Teil ständiger Präventionsarbeit die Kampagne "Köln steht bei Rot!"", erläuterte Käbbe.