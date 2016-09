Parkbank für Alle

Köln (as). "Gestiftet von Gisi und Christoph" steht auf dem kleinen, bronzefarbenen Messingschild, das an der Rücklehne der Parkbank in der Mittagsonne glänzt. Ein junger Mann sitzt darauf und ließt Zeitung. Mehr als 1.500 der grünen Gittersitzbänke in den zahlreichen Grünanlagen, bieten den Erholungssuchenden, Spaziergängern und frisch Verliebten eine willkommene Gelegenheit zum Verweilen oder Sonnen.

In der vergangenen Woche kamen zwei weitere Bänke hinzu. Gestiftet wurden die am Parkeingang zum Fort X am Neußer Wall stehenden Sitzgelegenheiten von Schaupieler und Autor Christoph Maria Herbst und seiner Ehefrau. "Wenn ich mit der Stiftung dieser beiden Bänke andere Kölner Bürger ermuntern kann, die Stadt Köln zu unterstützen, wo sie nicht einspringt, habe ich das sehr gerne getan", sagte Herbst. "Die vorherige alte Bank war einen regelrechte "bad Bank". Die einem Viertel wie dem Agnesviertel nicht gut zu Gesichte. Das wollte ich mir nicht länger anschauen."

Beatrice Bülter vom Vorstand der Kölner Grün Stiftung bedankte sich herzlich mit einem Lebkuchenherz. Vor zehn Jahren startete die Kölner Grün Stiftung die Aktion "1.000 Bänke für Köln". Bei dieser Aktion können Bürger gegen eine Spende von 750 Euro, die vollständig für die Anschaffung und Montage der Bank verwendet werden, eine Sitzbank für Kölner Grünanlagen stiften. "Die Spendenfreude der Kölner ist groß und das freut uns sehr. Dabei sind die Geschichten, die hinter den gestifteten Bänken stehen, unterschiedlich. Allerdings gibt es in Köln noch zahlreiche schöne Plätze im Grünen, wie etwa das Rheinufer, den Beethovenpark oder den Klettenbergpark, an denen Bänke benötigt werden." In welcher Grünanlage die jeweilige gestiftete Parkbank aufgestellt und was auf dem angebrachten Messingschild stehen soll, können die Stifter laut Bülter selbst bestimmen. Probegesessen auf den gestifteten Bänken hat Christoph Maria Herbst, wie er verriet, nicht nur an diesem Mittag zum Fototermin. Weitere Infos unter www.koelner-gruen.de