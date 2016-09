Kölsch und Falafel

Köln (as). "Herzlich Willkommen...!" "Ahlan wa Sahlan...!" hieß es in der Kartause. Dort hatte der Städtepartnerschaftsverein Köln-Bethlehem wieder zum "Olivenbaumfest" eingeladen. Neben palästinensischen Spezialitäten wie Falafel und Baklava erwarteten die Besucher arabische Gedichte, rezitiert von Khaled Shomali, übersetzt von Hildegard Meier und mit musikalischer Begleitung von Anmar Barakat.

Seit 20 Jahren ist Köln Partnerstadt von Bethlehem und war damit die erste Stadt in Deutschland mit einer palästinensischen Partnerstadt. "Der Olivenbaum ist ein Symbol für Hoffnung und Frieden. Herkömmlicherweise feiern wir das "Olivenbaumfest" in der Flora, dort steht auch ein großer Olivenbaum, der anlässlich der Gründung des Vereins im Jahre 1996 gepflanzt wurde. Wegen der Umbauarbeiten im Gewächshaus feiern wir heute hier in der Kartause", erläuterte Manfred Kock, der 1. Vorsitzende des Vereins. "Als Städtepartnerschaftsverein fördern wir unter anderem die Begegnung zwischen den Menschen der Partnerstädte und unterstützen eine Reihe sozialer und kultureller Projekte in Bethlehem. Zwei davon sind das Frauenhaus Mehwar in Beit Sahur bei Bethlehem und das Guidance and Training Center for the Child and Family, in dem Jugendliche mit Lernschwierigkeiten gefördert und traumatisierte Menschen behandelt werden. Dabei ist die Unterstützung sowohl finanzieller als auch materieller Art. Des weiteren fließt der Erlös des heutigen Festes in die dringend anstehende Restaurierung der Geburtskirche in Bethlehem. Somit freuen wir uns über jede kleine Spende heute," so Kock weiter. Infos unter www.koeln-bethlehem.de.