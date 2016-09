Von "Acrylmalerei" bis "Zen-Meditation"

Köln (ha). Mehr als 2.400 Veranstaltungen umfasst das neue Semesterprogramm der Volkshochschule (VHS) und erreicht damit in der Printversion die Dimension eines Telefonbuchs. Darin decken die Initiatoren mit Offerten aus den Bereichen "Mensch/Gesellschaft/Politik", "Gesundheit", "Kunst/Kultur/Kreativität", "Sprachen", "Berufliche Bildung" sowie "Qualifizierung und Beschäftigungsförderung" nahezu alle Sparten ab.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt in diesem, wie im vergangenen, Semester auf den unterschiedlichen Herkunftsländern der Besucher. "Wir haben uns bewusst für den Begriff 'Heimaten' entschieden, weil viele Kölnerinnen und Kölner mehr als eine Heimat haben", sagt VHS-Leiter Jakob Schüller. Neben Deutschkursen für Menschen mit Migrationshintergrund steht auch die Vermittlung von Fremdsprachen, etwa Arabisch, Hebräisch, Chinesisch, Hindi, Russisch, Türkisch oder das klassische Englisch, mit insgesamt 32 Angeboten hoch im Kurs. "Sprachen und Bildung sind der Schlüssel zur Integration, und wir haben diesen Schlüssel", erklärt Schüller selbstbewusst.

Aufgrund neuer politischer Beschlüsse konnte insbesondere das Sprachressort der VHS ausgeweitet werden. Um den zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden, stockte die Bildungseinrichtung ihr Personal auf. So wird mit Sonja Oelgart und Dursun Dogru ein festes Beratungsteam im Bereich "Sprachen" seine Arbeit im Haus aufnehmen. "Wir wollen den Menschen vor allem ihre Ängste in Bezug auf das Erlernen einer Sprache nehmen. Diese Barriere wollen wir mit unseren Beratungen überwinden", sagt Dogru, der bereits seit 13 Jahren als Dozent für die VHS tätig ist. Von den Angeboten profitierte bereits Roya Issa, die vor zwei Jahren aus Syrien in die Bundesrepublik kam. "Die Volkshochschule ist toll. Als alleinerziehende Mutter in einem fremden Land war mir klar, dass ich die Sprache beherrschen muss, um eine bessere Zukunft für meine Tochter und mich zu gestalten", so die Künstlerin.

Damit auch Flüchtlinge, über deren Asylstatus noch nicht entschieden ist, die Chance erhalten, möglichst schnell Deutsch zu erlernen, finanziert das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) unter bestimmten Voraussetzungen Kurse. "Es ist leider so, dass dabei noch viele Menschen durchs Netz fallen, weil sie die Anforderungen des BAMF nicht erfüllen. Wir konnten im vergangenen Jahr nur durch eine 50.000 Euro-Spende der Lanxess Deutschland GmbH jugendlichen Flüchtlingen den Kurs finanzieren", berichtet Programmbereichsleiterin Christiane Claus.

Für den Semesterzeitraum zwischen September und Dezember 2016 rechnen die Verantwortlichen mit rund 30.000 Anmeldungen für die verschiedensten Kurse, Austellungen, Exkursionen und Vorträge. Neben den bisherigen Standorten in der Innenstadt, Lindenthal, Nippes, Porz und Mülheim ergänzen zwei weitere, explizit auf Sprachen fokussierte, Einrichtungen in Chorweiler (Athener Ring 3a) und Mülheim (Bergischer Ring 35-39) das VHS-Netz. Informationen gibt es unter www.vhs-koeln.de