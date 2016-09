Mit Trommeln auf Film eingestimmt

Chorweiler (hh). Hähnchen, Fisch, eine Reispfanne und Salate standen auf den Tischen des afrikanischen Buffets und warteten darauf, insbesondere von deutschen und anderen europäischen Gästen des fünften "Afrika Filmfestivals" vor dem Kinder- und Jugendzentrum "Northside" verköstigt zu werden.

Währenddessen zeigte die Trommelgruppe der Einrichtung, was sie in einem Workshop gelernt hatte und schlug rhythmisch unter fachmännischen Kommandos des Taktgebers ihre afrikanischen Buschtrommeln und leitete somit gelungen zum kurz darauf erfolgenden Filmstart über. In Kooperation mit dem Interkulturellen Dienst der Stadt Köln und dem eritreischen Kultur- und Sozialverein Köln e.V. veranstaltete "Northside" ein eigenes kleines afrikanisches Filmfestival, das von einem bunten Rahmenprogramm (unter anderem Bastelaktionen und Live-Musik des kongolesischen Sängers Michel Sanya) umrahmt wurde.

"Das Fest ist eine Art Preview für das im September stattfindende '14. Kölner Afrika Film Festival' von Filminitiativ Köln e.V.", sagt Karl Rössel, Mitbegründer des 1992 initiierten stadtweiten Festivals. "Zur Einstimmung zeigen wir den heranwachsenden Besuchern den südafrikanischen Kinderfilm 'Zambezia - in Jedem steckt ein kleiner Held', der sich auch hervorragend für Schulvorführungen zu den Themen Zusammenhalt, Mut und afrikanische Tierwelt eignet."

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens im Jahr 2012 hatten die Festival-Organisatoren die Idee "Afrika goes Veedel" entwickelt. "Wir sind mit dem Festival in 13 Stadtteile mit afrikanischen Bewohnern hinausgezogen. Seitdem sind wir hier im Bezirk regelmäßig dabei." Jugendzentrumsleiter Nabaz Saied sieht das Prologfest in Chorweiler bestens aufgehoben. "Chorweiler ist ein Bezirk, in dem Menschen aus 120 Nationen zusammenleben. Der afrikanische Anteil liegt dabei bei etwa zehn Prozent. Auch einige unserer Besucher sind afrikanischer Herkunft. Wir möchten mit dem Fest unseren Besuchern die bunte und schöne Seite des Kontinents ein wenig näher bringen." Das "14. Afrika Film Festival Köln" findet vom 15. bis 25. September statt. Preisgekrönte Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme von den wichtigsten Festivals des afrikanischen Kontinents und neue Produktionen aus der afrikanischen Diaspora werden unter dem Schwerpunkt "Sisters in African cinemas" präsentiert. Live-Musik, eine Ausstellung, Podiumsdiskussion, eine Lesung sowie Schul- und Kindervorführungen werden das abwechslungsreiche Programm begleiten.