Jeden Sack mit Liebe gepackt

Ossendorf (ste). Ein Paket Reis, ein Paket Nudeln, eine Dose Erbsen, eine Dose Gulaschsuppe, eine Putensalami und 18 weitere, haltbare Lebensmittel wandern zuerst in einen umgebauten Einkaufswagen, werden dann mit ganz viele Liebe in Umweltbeutel verpackt, in Kisten verstaut und auf Paletten gestapelt. Von da aus geht es dann zu ihrem Bestimmungsort.

Rund 15 "Sack-Packer" sind jeden ersten Freitag für den Verein "Sack e.V. - Helfen durch Geben" ehrenamtlich am Werk. In drei bis vier Stunden werden 850 Säcke für Kölner Familien oder Einzelpersonen gepackt, denen es finanziell nicht gut geht. Das sind 3500 Menschen, denen geholfen wird. Viele von ihnen sind älter, alleinerziehend oder leben von Hartz-IV. "Es ist bedrückend, dass Menschen diese Lebensmittel nötig haben", sagt Vorstandsmitglied Dieter Göckeritz. "Aber ihre Freude zu sehen, wenn sie die Säcke bekommen, ist ein gutes Gefühl."

Der Verein hilft anonym, ohne konfessionelle oder parteipolitische Hintergründe. "Wir richten unseren Urlaub nach dem Sackpacken aus. Am ersten Freitag im Monat müssen wir hier sein", erzählt Anne Bolender. Die 78-Jährige und ihr Mann Hans Peter haben in den 17 Jahren, in denen sie Säcke packen, erst einen einzigen Termin versäumt. "Wir sind von Anfang an dabei und machen das richtig gern." So geht es auch den anderen fleißigen Packern. Manche sind schon seit Jahren dabei, manche zum ersten Mal, wie der elfjährige Paul. "Ich wohne eigentlich in London und bin gerade zu Besuch bei meinem Opa. Der hat mich mitgenommen", erzählt er. "Ich finde die Idee toll, Menschen zu helfen, die nicht so viel haben." Der Opa ist Herwig Nowak, er ist schon seit zehn Jahren dabei. "Es ist ein tolles Projekt, es macht Spaß, ein gutes Werk zu tun. Und für Paul hat es ja auch einen erzieherischen Wert."

Jeder Sack beinhaltet einwandfreie Lebensmittel im Wert von 25 Euro. "Bei uns gibt es nichts Abgelaufenes, keine angedötschten Dosen. Niemand soll sich wie ein Mensch zweiter Klasse fühlen", so Vorsitzende des Sack e.V. Ernst Mommertz. 18.000 Euro gibt der Verein monatlich für die Säcke aus - ein Teil wird über die Beiträge der Vereinsmitglieder finanziert, der Großteil jedoch über Spenden, die daher dringend benötigt werden. Auch 15 Kitas und damit 1.350 Kinder werden mit Lebensmitteln beliefert, "damit auch diejenigen Kinder ein gesundes Frühstück bekommen, die sonst hungrig in die Kita kommen", erzählt Mommertz.