Auch drinnen ließ es sich gut feiern

Innenstadt (sb). Wegen des Wetters habe man am Vormittag kurzfristig umdisponiert, erzählte Susanne Liesenfeld, Leiterin des Pflegewohnheimes An St. Georg in der Innenstadt. "Es regnete den ganzen Vormittag, da haben wir beschlossen, unser Sommerfest nicht wie sonst auf der Straße zu veranstalten, sondern im Haus.

Es war bei der Feier enger und voller, aber es hat trotzdem alles gut geklappt", freute sie sich. Die Stimmung war allemal gut. Im großen Speisesaal fanden die Musikauftritte statt und die Bewohner sangen fleißig mit, als die "Sölzer Ringeldüvjer", "Sonantis", "Herr Schöneberg" und das "Trio vom Marienplatz" kölsche Töne wie "Heidewitzka, Herr Kapitän" anschlugen. Motto der Feier war "Musik liegt in der Luft". Auch an Leckereien wie Grillwürstchen, Salaten, Kuchen und frischen Waffeln fehlte es nicht für die Bewohner und ihre Angehörigen. "Wenn wir das Fest sonst auf der Straße machen, kommen auch immer viele Nachbarn dazu", erzählte Liesenfeld. Bei einer Tombola waren viele Preise zu gewinnen. "Mit dem Erlös machen wir stets etwas Schönes für die Bewohner, einen Ausflug zum Beispiel", schilderte die Heimleiterin.

Das Pflegeheim ist eine Einrichtung der Caritas Betriebsführungs- und Trägergesellschaft mbH, einer Tochter der Caritas. 76 Menschen leben hier. Außer der normalen Pflege bietet das Haus verschiedene kulturelle Angebote, unter anderem regelmäßige Musikveranstaltungen, Gedächtnistraining und Gymnastik. "Wir sind ein relativ kleines Haus, 80 Prozent der Bewohner kommen aus dem Veedel. Die Atmosphäre ist sehr familiär und schön ist, dass wir hier sehr treue Angehörige haben, die viel und regelmäßig kommen", beschrieb Liesenfeld.