Trommeln, Trödel und Tombola

Innenstadt (sb). Überall gab es etwas zu stöbern und zu entdecken. Viele Anwohner der Merowingerstraße und Umgebung hatten zum Nachbarschaftsfest Flohmarktstände aufgebaut. Bis in die Hinterhöfe hinein gab es Trödel. Dazwischen boten Stände der ansässigen Restaurants verschiedenste Leckereien wie Grillspezialitäten, hausgemachte Reibekuchen, diverse Quiche-Varianten und Bio-Burger.

"Die Atmosphäre war sehr entspannt und chillig. Die Südstadt hat sich zum Schwätzchen und Kölsch getroffen", freute sich Sonja Grupe von Südstadtleben e.V. über das erfolgreiche Fest. Grupe gehört zum Organisationsteam der Veranstaltung, die dieses Jahr zum dritten Mal stattfand. Neben den Ständen gab es ein umfangreiches Musikprogramm von Trommelklängen über Kölschrock und Pop bis hin zu Folk, Reggae und Blues. "Die Bereitschaft der Musiker - hauptsächlich kamen sie aus der Südstadt - beim Fest zu spielen war grandios", schilderte Grupe. Alle Künstler traten ohne Gage auf. Ebenso die Künstler auf der Kleinkunstbühne an der Comedia Colonia. Bei den Kindern kamen Zirkusspiele, Rollenrutsche und Specksteinworkshop gut an. Auch die Kunstmeile, die dieses Jahr zum ersten Mal zum Programm gehörte, war ein Erfolg. "13 Künstler haben ausgestellt. Peter Mueck, der die Kunstmeile organisiert hat, war begeistert von den vielen tollen Gesprächen, den Arbeitsvorführungen und dem riesigen Interesse", berichtete Grupe. Viel Beifall fanden auch die etwa 20 Models aus dem Veedel, die Mode der umliegenden Boutiquen auf einem Catwalk präsentierten. Neben dem Auftritt von Kasalla war der Gottesdienst zum Thema: "Flüchtlinge als Nachbarn: kein Grund Angst zu haben", den Pfarrer Hans Mörtter von der Lutherkirche gemeinsam mit Schmickler unter freiem Himmel abhielt, eines der Highlights des Nachbarschaftsfestes. Die Besucherzahlen seien durchgängig sehr hoch gewesen, so Grupe. Das Feedback der Anwohner und Besucher sei sehr positiv gewesen. Der Erlös des Festes wird für die kunsttherapeutische Arbeit mit Flüchtlingskindern genutzt. Noch habe sie nicht den genauen Überblick, aber 5.000 Euro seien mindestens zusammengekommen, freute sich Grupe.