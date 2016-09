Neues standortübergreifendes Konzept

Holweide/ Merheim (sf). Zusammen können wir für unsere Patienten mehr erreichen: Mit diesem Ziel haben das Krankenhaus Holweide und das Krankenhaus Merheim in der Gastroenterologie fusioniert und bieten ihre Leistungen in dem Teilgebiet der Inneren Medizin ab sofort standortübergreifend an.

Mit den neu entstandenen "Gastroenterologie Kliniken Köln" hat sich dabei eine spezialisierte Versorgungseinheit für Patienten mit Erkrankungen von Magen, Darm, Leber, Gallenwegen und Bauchspeicheldrüse gebildet, in der alle medizinischen Angebote für diese Erkrankungen zusammengefügt werden. Die gemeinsame Versorgung der Patienten erfolgt unter der Leitung von Prof. Dr. Arno Dormann. Der Ärztliche Direktor des Krankenhauses Holweide arbeitet mit seinem Expertenteam ab sofort standortübergreifend. "Wir werden vernetzen, um das gesamte Spektrum der Medizin auf hohem Niveau zu ermöglichen", erklärt Prof. Dr. Horst Kierdorf, Klinischer Direktor der Kliniken Köln. Mit der Gastroenterologie in einer Hand haben die Patienten ab sofort einen direkten Ansprechpartner bei gastroenterologischen Problemen und können gezielt Sprechstunden zu individuellen Fällen in Anspruch nehmen. "Was die Kliniken Köln hier anbieten ist Niveau Bundesliga. Damit können wir sogar an die Champions League anknüpfen", freut sich Kierdorf.

Einen großen Fortschritt hat die Gastroenterologie in Köln im vergangenen Jahr auch mit der Untersuchungsmethode gemacht: Mit dem sogenannten "Spy Glass" können Gallentrakt oder Bauchspeicheldrüsengänge wesentlich präziser als zuvor untersucht werden. Das "Spy Glass" liefert mittels eines Digital-Chips hochaufgelöste Bilder und ermöglicht es, bei der Endoskopie ganz präzise in den Gallengang reinzuschauen. Dabei sind erstmals nicht nur Fotos, sondern auch Bewegbilder möglich, anhand derer die Diagnose etwa 30 bis 40 Prozent besser ausfällt. "Man sieht kleinste Gefäßveränderungen im Gallengang. Das war vorher unmöglich", erklärt Dormann. Das Spy Glass ermöglicht nicht nur einen leichteren Untersuchungsablauf, sondern verkürzt auch die Untersuchungszeit und ist hygienischer, als die zuvor verwendeten Arbeitsmaterialien. "Wir sind die erste Klinik in Deutschland, die damit arbeitet, weil hier viele Gallenuntersuchungen durchgeführt werden", berichtet Kierdorf. Rund 700 Untersuchungen sind es im Jahr, 150 bis 200 sind der Durchschnitt in einem deutschen Krankenhaus.

Ganz günstig ist die neue, bessere Arbeitsmethode nicht: Das Spy Glass hat einen Wert von 50.000 Euro, hinzukommt ein drei bis vierstelliger Betrag pro Untersuchung für Einwegmaterialien. "Das ist für uns noch nicht kostendeckend", sagt Kierdorf.