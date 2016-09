Holweide (sf). In allerletzter Minute kommt das ältere Ehepaar Rita und Klaus an der Bushaltestelle an, um mit dem Reisebus in den Urlaub auf die Ostseeinsel Rügen zu fahren. Als sie jedoch einige Zeit später immer noch an der gleichen Stelle stehen, wird den beiden langsam bewusst, dass sie womöglich zur falschen Zeit am richtigen Ort sind.

So beginnt das heitere Zwei-Personen-Theaterstück "Ab in den Urlaub", das die Theaterpädagogin und Schauspielerin Lella Boos gemeinsam mit dem Künstler und Schauspieler Daniel Marré im Garten der GAG-Senioreneinrichtung Senistraße aufführte. Das kleine Theaterstück lebt vom herrlichen Zwiegespräch der beiden Protagonisten, die mit ihrer leicht schusseligen, aber liebenswerten Art eine komische Situation nach der anderen erzeugen, in dem sie stets einander vorbei reden.

Es ist das erste Mal, dass Boos und Marré ihr kleines Theaterstück unter freiem Himmel aufführen. Da der Gemeinschaftsraum der Senioreneinrichtung nicht genügend Platz bietet, hatte die Einrichtung kurzerhand beschlossen, die Aufführung in den Garten zu verlegen. "Die Senioren waren alle sehr gespannt, wann kommt schon mal das Theater zu ihnen ins Haus?", berichtete GAG-Sozialarbeiterin Lisa Finger.

Das Bühnenstück "Ab in den Urlaub" stammt aus der Feder von Autor und Regisseur Sebastian Zarzutzki und ist das dritte im Auftrag der GAG speziell für die Bewohner ihrer Senioreneinrichtungen geschriebene Theaterstück. Bereits im dritten Jahr arbeitet die GAG dabei mit den beiden Schauspielern Boos und Marré zusammen.

Bereits bei den ersten beiden Werken "Zweite Etage rechts" und "In einer kleinen Konditorei" haben die Senioren gemeinsam mit Lella Boos und Daniel Marré viel Lachen und vor allem Singen können. Auch beim neuen rund 50-minütigen Bühnenstück darf wieder viel gesungen werden. Die Zuschauer des Theaterstücks waren alle mit Liedtexten ausgestattet und stimmten bei den berühmten Liedern, die in dem Stück vorkamen, freudig mit ein. Texte von Schlagern wie "Ich war noch niemals in New York" wurden nicht nur gesungen, sondern auch thematisch in das Stück eingebaut. So wurden die Zuschauer Teil des Bühnengeschehens. Boos und Marré sind mit ihrem Stück "Ab in den Urlaub" bereits seit April im Auftrag der GAG in Kölner Seniorenwohnheimen unterwegs und werden das Stück noch bis in den Herbst hinein aufführen.