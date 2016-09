Feiern für den Zusammenhalt

Raderberg (sb). "Papa, Mama, darf ich auch mal aufs Pferd?" Diese Bitte hörten viele Eltern auf dem Spielplatzfest in der Sooneckstraße. Das Ponyreiten war eines der vielen Angebote die es dort gab und für die Kleinen wieder ein Highlight.

Zum vierten Mal veranstalteten das Jugendzentrum "Rheinstein - Offene Tür Raderberg" und die städtische Kindertagesstätte Rheinsteinstraße gemeinsam das Fest. "Wir halten die Veranstaltung für wichtig für den Zusammenhalt in der Nachbarschaft. Hier feiern Alt und Jung gemeinsam", beschrieben Stephanie Dornheck Busscher, Leiterin des Jugendzentrums, und Kita-Leiterin Ingeborg Kirchmann-Tetzlaff. Das Fest werde sehr gut angenommen, sagten beide. Auch dieses Jahr kamen trotz großer Hitze viele Eltern, Großeltern, Kinder und Nachbarn an die Sooneckstraße. Während sich die Großen vor allem gemütlich bei Kaffee und Kuchen unterhielten, amüsierten sie die Pänz unter anderem auf einer Rollrutsche, beim Kistenklettern, beim Fische angeln und am Glücksrad. Ein weiteres Highlight war das Torwandschießen mit Fortuna-Spieler Christoper Theisen, der auch fleißig Autogramme gab.

Unterstützt wurde das Fest von der GAG Immobilien AG. Sie stellte die Pavillons zur Verfügung und war mit fünf Mitarbeitern vor Ort, die unter anderem das Glücksrad betreuten. Auch die Preise hierfür hatte die GAG gespendet. "Wir fördern gerne Aktionen, die für einen guten Zusammenhalt unter den Mietern und in der Nachbarschaft führen", erklärte Linda Olschowka, GAG.

Den Erlös des Spielplatzfests teilen sich Jugendzentrum und Kita. "Damit kaufen wir Spielzeug, machen einen Ausflug oder einen Grillabend, Sachen, die ein schönes Extra sind, die wir uns sonst nicht leisten können", schilderten Dornheck Busscher und Kirchmann-Tetzlaff.