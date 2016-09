Alt ist nicht gleich krank

Großes Interesse zeigten die Besucher des Seniorentages an "Yoga auf dem Stuhl".

Rodenkirchen (sb). Unter einem Zeltdach sitzend, die Augen geschlossen, hörten einige ältere Damen und Herren den Hinweisen von Manuela Kohn konzentriert zu und probierten "Yoga auf dem Stuhl" aus. Die Diplompflegerin stellte diese altersangepasste Form des Yoga auf dem Seniorentag auf dem Maternusplatz vor.

Die Veranstaltung, die von den Seniorenberatungen der Wohlfahrtsverbände und der Seniorenvertretung organisiert wird, findet alle zwei Jahre statt, dieses Jahr zum vierten Mal. Trotz großer Hitze war der Seniorentag gut besucht. Neben "Yoga auf dem Stuhl" gab es Vorträge zum Pflegestärkungsgesetz, zur Ernährung, zu Sport im Alter und Gedächtnistraining. Außerdem lockte Georg Stallnig von der Tanzschule Stallnig-Nierhaus die Besucher zu Cha-Cha-Cha und anderen Rhythmen auf die "Tanzfläche". Auch E-Bikes und elektrische Rollatoren, die zu Mobilität im Alter verhelfen, konnten begutachtet werden. "Vorträge und Angebote sind nach dem diesjährigen Motto 'Aktiv und gesund' ausgewählt", erklärte Elisabeth Fey, Seniorenberaterin des Caritasverbandes für die Stadt Köln e. V.. Dieses Motto hatten sich die Seniorenvertreter gewünscht. "Viele von uns Älteren sind noch sehr aktiv, sind gesellig, wollen Freude haben und Teilhabe am Leben. Alt ist nicht immer gleich krank, deswegen sollte der Tag informieren, welche Angebote es für die noch fitten Senioren gibt", schilderte Seniorenvertreterin Helene Nau. Die Veranstaltung sei eine gute Gelegenheit, ältere Menschen und ihre Angehörigen über Angebote und Beratungen zu informieren, die vielleicht den Schritt in eine Beratungsstelle noch nicht machen, erläuterte Fey. "Der Seniorentag ist immer sehr gut besucht, die Leute haben großes Interesse an den Infos rund um das Älterwerden", sagte sie.