Erst Rad, dann Party

So macht Radfahren Spaß - schon früh am Morgen starteten die Teilnehmer auf den Kurs durch den Stadtbezirk. Im Hintergrund TSV-Vorsitzender Hubert Fohrn (2.v.r.) und Pressesprecher Udo Schaede (4.v.r.).

Immendorf (ks). "Das ist fast schon zu heiss", schaute Udo Schaede vom TSV Immendorf in Richtung Himmel, von dem die Sonne schon morgens intensiv für sommerliche Temepraturen sorgte. In der Vergangeheit war das Volksradfahren allerdings oft verregnet, so ließen sich die Radfahrer von den hohen Temperaturen denn auch nicht davon abhalten, gemütlich eine Runde durch den Stadtbezirk zu radeln.

Zum 38. Mal hatte der TSV Immendorf auf den Hof der alten Schule geladen, um gemeinsam etwas Sport zu machen und anschließend kräftig zu feiern. Schon früh kamen die ersten Radbegeisterten, oft mit der ganzen Familie, um sich kurz zu registrieren und dann die gemeinsame Radtour zu starten. Die Veranstaltung fand in Gedenken an den verstorbenen, ehemaligen Vereinsvorsitzenden Hans-Josef Trimborn statt, der das Volksradfahren ursprünglich ins Leben gerufen hatte. Die Radler starteten vom Hof der alten Schule aus auf eine 21 Kilometer lange Rundtour durch die frühere Gemeinde Rodenkirchen. Jeder war willkommen, ob Jung oder Alt, Mann oder Frau, der Spaß am Radfahren stand im Vordergrund. An gefährlichen Stellen waren Vereinsmitglieder entlang der Route postiert und lotsten die Radler sicher durch den Verkehr. Und auch im "Ziel" sorgten die Mitglieder des TSV für die Fahrradfahrer. Man hatte einen Grill und einen Getränkestand aufgebaut, so dass die Radler ihren Hunger und Durst gleich vor Ort stillen konnten. "Wir freuen uns, dass viele Kinder und Jugendliche dabei sind, die wollen wir so für den Radsport begeistern", so der Vereinsvorsitzende Hubert Fohrn. "Obwohl der Radsport boomt, gehen die Leute leider ungern in einen Verein."

Ein besonderes Rahmenprogramm gab es für die Kinder. So kam keine Langeweile auf und die Eltern konnten beruhigt auf den Rundkurs gehen. Alle Teilnehmer erhielten zudem eine Erinnerungsmedaille. Für die drei teilnehmerstärksten Gruppen stand sogar einen Pokal bereit. Danach klang das Volksradfahren mit einer fröhlichen Party aus, bei der auch noch viele Tipps für tolle Radtouren ausgetauscht wurden. Für die nötige Laune sorgte die Rock-Cover-Band cucumbercrew aus Köln, die mit bekannten Ropck-Songs viele Gäste zum mitsingen und tanzen animierte.