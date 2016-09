Nach fünf Jahren rücken die Bagger an

Lind (kg). "Die Arbeiter haben hier letztens Kanal- und Elektroleitungen verlegt", berichten Vorsitzender Jochen Humberg und Beisitzer Hans Josten vom Bürgerverein Wahn-Heide-Lind. Moderator Guido Cantz sagt, er habe erfahren, "dass es bald weiter gehen wird".

"Bald" legt Dietmar Reddel vom Amt für Straßen und Verkehrstechnik auf die 37./38. Kalenderwoche fest. Dann werden die Unterflurwertstoffcontainer eingebaut. Die Umgestaltung beginnt in der 39. Kalenderwoche, also in der letzten Woche im September. "Die Arbeiten dauern dann bis Mitte November", skizziert Reddel den Zeitplan.

Umgestaltet wird nach einem Plan von Anfang November 2013. Demnach werden die Zeitungskästen entfernt und die Strom- und Telefonkästen an den Rand des Platzes gesetzt. Zwei neue Bäume sind geplant, mittig ein Pflanzenbeet mit einer Bodenhülse für den Tannenbaum sowie eine Platzbeleuchtung. Streifen aus Pflastersteinen werden den Dorfplatz aufteilen, dazwischen kommen Betonsteinplatten in Granitgrau.

Auf dem Platz sind keine Parkplätze vorgesehen. Das entspreche den Wünschen und Anregungen, die im Juni 2011 einflossen, als das Stadtplanungsamt auf dem Areal Viehtrifft/ Ecke Linder Weg und Im Bruch eine Bürgerbeteiligung veranstaltete. Die Kosten für die Arbeiten gibt Reddel, Sachgebietsleiter für Bau und Unterhaltung im rechtsrheinischen Stadtgebiet, mit 100.000 Euro an. Damit liegt man 54.000 Euro unter dem Beschluss der Bezirksvertretung von Oktober 2014.

Im Juni 2011 wurden die Bürger an dem Vorhaben mit Modellen beteiligt, Anregungen und Ideen waren gefragt. Im Sommer 2016 rücken nun die ersten Bagger an. Für die Bürger ist eine solch lange Dauer kaum oder nicht zu vermitteln. Stadt-Ingenieur Reddel sagt, dass es viele andere Projekte gebe, Personal und Finanzmittel seien begrenzt, zudem habe es zum Beispiel keinen geeigneten Entwässerungskanal gegeben. Und: "Man muss das schon sorgfältig vorbereiten." Bürgervereins-Chef Humberg schimpfte in den vergangenen fünf Jahren nicht nur einmal, doch nun ist er positiv gestimmt: "Wir sind froh, dass es jetzt weitergeht."