Kfd Libur spendet für Kids

Wahnheide (kg). In der diesjährigen Hauptversammlung der Kfd-Libur wurde der Beschluss gefasst, Erlöse für den guten Zweck an den Bauspielplatz am Senkelsgraben weiterzuleiten. Ute Moers und Mechthilde Tong vom Vorstand der kfd kamen nun auf das Abenteuergelände und überreichten Fördervereinsvorsitzender Marion Tillmann einen Scheck von 200 Euro. Das Geld fließt in die Farben, mit denen die Kinder selbst gebaute Holzhütten anstreichen werden.

Durch die Zuwendung hoffen die 113 Damen der kfd, die Arbeit des Bauspielplatzes ein wenig unterstützen zu können. Verglichen mit der Einwohnerzahl des südlichsten Kölner Stadtteils (1.115) gleicht die Mitgliedszahl einem Großverein, zudem gehören einer Kfd (Katholische Frauengemeinschaft Deutschland) nur Frauen an.

Die Erlöse stammen von Veranstaltungen wie einem Adventsmarkt oder einem Spendencafé, und gingen in der Vergangenheit an unterschiedliche Einrichtungen, darunter die OT Arche Nova in Finkenberg, das Urbacher Hospiz oder der Kalker Kindermittagstisch von Elisabeth Lorscheid. Ute Moers und Mechtilde Tong berichten von einer Zuwendung, die an die Dr. Ilse Maria Ehmann Stiftung ging. Deren Ziel ist es, Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen zu fördern und ihnen ein dazu geeignetes räumliches Umfeld zur Verfügung zu stellen. "Wir schauen uns das immer an, wo wir Geld hingeben", erklärte Moers. Mit Tong und Petra Lewalder bildet sie ein gleichberechtigtes Vorstandstrio.

Fünf Hütten und ein Piratenschiff, welches noch im Bau ist, aber schon eine Piratenflagge trägt, wurden mit Bauspielplatz-Kindern und durch das Projekt "Wir bauen uns ein Dorf, in dem alle Kinder willkommen sind" seit Anfang August errichtet. "Die Stadt Köln finanziert das über ein Sonderprojekt", sagte Marion Tillmann. In den Sommerferien übernachteten rund 30 Kinder in den mit Zimmermann Rene gebauten Hütten. Zudem gab es ein Lagerfeuer und eine Nachtwanderung. Unter den Besuchern waren auch bis zu zehn Flüchtlingskinder aus Wahn.