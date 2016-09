Spielerische Integration

Wahn (tc). Handball zählt im Irak nicht gerade zu den Volkssportarten. In Porz gibt es jedoch einen Iraker, für den das kleine runde Leder weit mehr Bedeutung besitzt als für viele seiner Landsleute: Seit einigen Wochen trainiert Ali Kinanah regelmäßig bei den Regionalliga-Handballern des TV "Jahn" Köln-Wahn mit. Die Besonderheit dieser Nachricht liegt darin, dass es sich bei dem 19-Jährigen um einen Flüchtling handelt. Kinanah, der seit zehn Monaten in Deutschland lebt, wohnt in der zu einer Notunterkunft umfunktionierten Sporthalle des Porzer Stadtgymnasiums.

Als der junge Iraker Anfang August anfragte, ob er mal an einem Handballtraining teilnehmen könne, stieß er mit seinem Anliegen beim TV Wahn auf offene Ohren. Denn der mit 1.100 Mitgliedern größte Breitensportverein im Stadtbezirk Porz engagiert sich intensiv in der Flüchtlingsarbeit.

Rund 70 Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen aus ihrer Heimat geflohen sind, nehmen an drei Kursangeboten des Clubs im Bereich Abenteuersport der Turn-Abteilung teil. "Der TV Wahn ist ein integraler Bestandteil im Ort mit einer hohen sozialen Verpflichtung. Wir sind ein Teil der Gesellschaft und geben Flüchtlingen die Möglichkeit, an ihr teilzunehmen", sagt der Vereinsvorsitzende Jürgen Latza.

Gleich bei seiner ersten Trainingseinheit bei den Wahner Regionalliga-Handballern wusste Ali Kinanah die Verantwortlichen von sich zu überzeugen - sportlich und menschlich. "Ali ist ein intelligenter, technisch versierter Spieler, der variabel einsetzbar ist", beschreiben die Trainer Keno Knittel und Hanjo Neeb die Stärken Kinanahs, der seit zehn Jahren Handball spielt.

Der Trainingsgast war sofort Feuer und Flamme und blieb dabei. Zum Training kommt Kinanah eigenständig. Bei weiteren Fahrten wird er von seinen Mitspielern oder Trainern mitgenommen. In der Vorbereitung, in der der Viertligist mindestens viermal pro Woche trainierte, fehlte Kinanah kein einziges Mal.

Verfolgt man die Trainingseinheiten des Teams, das am 17. September bei der HSG Rheinbach-Wormersdorf in die neugeschaffene Regionalliga startet, so fällt nicht auf, dass da einer mitwirkt, der erst seit kurzem mit dabei ist. Kinanah versteht die Übungen auf Anhieb und hat die Namen der Spielzüge sowie handballtypische Begriffe bereits verinnerlicht. "Wir versuchen, im Training möglichst viel Deutsch mit Ali zu sprechen, damit er seine Sprachdefizite weiter spielend abbaut", erklären Knittel und Neeb.

"Dass all dies so reibungslos funktioniert, liegt sicherlich auch daran, dass Ali von allen Beteiligten sehr offen und herzlich aufgenommen wurde", sagt Bernd Liberka als Leiter der Herren-Handball-Abteilung, der Kinanah umgehend mit Trainingsshirt und Trikot ausstattete. Der 19-Jährige, der vor seiner Flucht nach Deutschland in der vom Krieg gezeichneten südirakischen Hafenstadt Basra lebte, fühlt sich bei seinem neuen Verein bereits pudelwohl: "Ich bin dem TV Wahn sehr dankbar, dass er mich so gut integriert hat und mir die Chance gibt, meinem Hobby, das ich in den zurückliegenden Monaten sehr vermisst habe, wieder nachgehen zu können."

Der Deutsche Handball-Bund und der Weltverband IHF haben pünktlich vor dem Saisonstart die Spielberechtigung für Ali Kinanah erteilt. Der junge Iraker kann künftig also nicht nur im Training, sondern auch bei Meisterschaftsspielen beweisen, dass er ein talentierter Handballer ist. Und dass Sport über alle Grenzen hinweg verbindet.