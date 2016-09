Förderverein hatte die Federführung

Grengel (sf). Viele Besucher in den Abendstunden, beste Unterhaltung mit Tanzgruppen verschiedener Karnevalsvereine, eine erstklassige Live-Band und viele Attraktionen für Kinder: Das St.-Anno-Straßenfest war ein voller Erfolg und so konnte der Förderverein JuGe Grengel auch ein positives Resümee ziehen.

Nachdem sich der Grengeler Karnevalsverein "Stammtisch Weltenbummler jot drop" aus der Organisation des Straßenfestes zurückgezogen hatte, zögerte der Förderverein Jugendzentrum Grengel nicht, dessen Nachfolge anzutreten und selbst die Durchführung des traditionsreichen Straßenfestes in die Hand zu nehmen, um so dessen Geschichte weiterzuführen. "Dies ist ein Fest, das unbedingt bestehen bleiben soll", meint Marina Hahnemann vom Förderverein.

Eine enge Verbindung zwischen den Weltenbummlern und dem Förderverein hatte es auch vorher schon gegeben, spendete der Karnevalsverein doch stets einen Teilerlös des Straßenfestes an den Förderverein. Nachdem dieser jetzt die Gesamtorganisation übernommen hat, kommt der Erlös des Festes eins zu eins dem Jugendzentrum zugute. In diesem Jahr könnte der Erlös möglicherweise für die in der Einrichtung ansässige Trial Gruppe eingesetzt werden. "Die Trial Gruppe braucht zum Basteln und Fahren ihrer Motorräder dringend eine neue Schutzausrüstung", weiß Hahnemann.

Die Organisation des St. Anno Straßenfestes ist ein weiterer Erfolg für den Förderverein JuGe Grengel, der sich vor etwa einem Jahr gegründet hat. Seitdem ist die Mitgliederzahl bereits auf knapp 40 angestiegen und der Verein hat schon einiges auf die Beine stellen können. Auf dem Straßenfest wurde beispielsweise eine Sponsorenwand eingeweiht, auf der sich Grengeler Firmen und Privatleute, die die Jugendeinrichtung unterstützen, verewigt haben. Zu den weiteren Höhepunkten des Festes zählten die Performance einer Hip-Hop-Gruppe aus dem Jugendzentrum, der Auftritt von Helmut Engeln und die Live-Musik der Dortmunder Band Amiris, die das Publikum ebenfalls begeisterte, während sich die Kinder auf der Hüpfburg austoben konnten.

"Es war ein sehr schönes Fest und wir werden im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder die Organisation des Straßenfestes übernehmen", blickt Hahnemann zufrieden auf das St.-Anno-Straßenfest zurück.