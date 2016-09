Auf zum neunten Herz- und Gefäßtag

Porz (kg). Zehn Marathons und 100 Halbmarathons ist Gabi Zange gelaufen. Kein Wunder, dass sie bei dieser Bilanz den beiden Ärzten praktisch davon läuft. Doch Leistungssport führe zu Vorhofflimmern, sagt Professor Dr. Marc Horlitz. "Eine häufige Herz- Rhythmusstörung", so der Chefarzt der Kardiologie am Porzer Krankenhaus. "1,5 Millionen Menschen in Deutschland sind daran erkrankt." Erkenne man diese Herzrhythmusstörung nicht, werde das Blut immer dicker. Unter anderem um dem vorzubeugen, checken die Fachärzte der Sportkardiologie zum Beispiel den Kader der Kölner Haie.

Krankenhaus-Mitarbeiterin und Marathonläuferin Zange spielt in einem Video eine wichtige Rolle, das auf dem 9. Herz- und Gefäßtag im Porzer Rathaus (Friedrich-Ebert-Ufer 64-70) gezeigt wird. Die kostenfreie Veranstaltung findet am 17. September statt, funktioniert ohne Anmeldung und dauert von 10 bis 14 Uhr. Wer mit dem Auto kommt, kann die Tiefgarage des Bezirksrathauses nutzen.

Herzspezialist Horlitz und Chefarzt-Kollege Dr. Thomas May von der Klinik für Gefäßchirurgie kündigen lebendige Vorträge an: "Hauptthema ist Sport zum Schutz vor Herzinfarkten", sagen sie. Weiterhin geht es um viele und neue Themen in zumeist Zehn-Minuten-Vorträgen, darunter tragbare Defi-Westen, neue Grenzwerte bei Cholesterin, Blutdruck, Diabetes, und Diamantbohrer, die bei Herzkranzgefäßen zum Einsatz kommt. Professor Dr. Marc Horlitz berichtet zum Beispiel über Neuigkeiten zur Blutverdünnung und Katheterablation von Vorhofflimmern, Dr. May über Gefäßchirurgie kontra Schlaganfall. "Schlanker, schöner, gesünder durch rezeptfreie Pillen in der Apotheke und was sinnvoll ist" heißt es beim Apotheker Mario Spieker. Die Vorträge werden von leitenden Mitarbeitern und Partnern des Porzer Krankenhauses in leicht verständlicher Form gehalten.

Ab 12.30 Uhr können die Besucher mit dem Arzt ihrer Wahl im Foyer sprechen. Dort sind neben der Deutschen Herstiftung (Schirmherr der Veranstaltung) 16 Aussteller vertreten. "Wir haben unseren Moderatorenstil verändert", kündigen die beiden Chefärzte Horlitz und May an. Die Veranstaltung richtet sich an Interessierte und Patienten, informiert über neueste Technologien und Erkenntnisse und trägt zu mehr Transparenz bei.