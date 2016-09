Nähen verbindet

Kalk (sf). "Mein Beruf ist Schneiderin. Mein Wunsch ist es, auch hier in Deutschland als Schneiderin zu arbeiten", sagt Jennifer Magnusen. Die 34-jährige alleinerziehende Mutter zweier Kinder ist vor einem Jahr aus Ghana nach Deutschland geflüchtet und lebt derzeit in einer Notunterkunft. Auch Ulzi (42) aus der Mongolei und Ripa Massamad Najr (28) aus Bangladesch kamen nach Deutschland, um hier ein neues Leben zu beginnen. Alle drei wünschen sich, als Schneiderin eine Arbeit zu finden. Beim Projekt "Nähen Interkulturell", das der Caritasverband Köln Flüchtlingsfrauen in seiner Zweigstelle in Kalk anbietet, haben die drei Damen gemeinsam mit einigen weiteren Teilnehmerinnen bereits unter Beweis gestellt, dass sie großes Talent im Umgang mit Kleidern haben. Bei einer Modenschau im Caritas-Zentrum präsentierten die Damen ihre selbst genähten Sommerkleider. Wenige Tage später erhielten sie bei einer großen Modenschau am Tag der Begegnung, dem Sommerfest des Caritas-Zentrums, ein weiteres Mal großen Applaus für ihre originellen und farbenfrohen selbst genähten Kleider.

Vor knapp einem halben Jahr startete die Caritas Köln einen neuen Workshop für alle am Nähen interessierten Flüchtlingsfrauen im Caritas-Zentrum Kalk. Seitdem treffen sich hier jeden Dienstag von 9 bis 13 Uhr Kursteilnehmerinnen aus den unterschiedlichsten Ländern - unter anderem sind geflüchtete Frauen aus der Mongolei, Nigeria, Bangladesch und dem Irak dabei - und lernen sich hier trotz Sprachbarrieren über die gemeinsame Leidenschaft des Nähens näher kennen.

Gülsüm Yörür, die sich in der Türkei zur Schneiderin hat ausbilden lassen, leitet den Nähkurs. Bereits im Frühjahr, kurz nach dem Start des Kurses, hat sie gemeinsam mit den Teilnehmerinnen Taschen, Hüte und Kinderkleider genäht, die beim "KalkFest" zum Verkauf angeboten wurden und binnen kurzer Zeit allesamt vergriffen waren. Die Caritas möchte mit dem Projekt den geflüchteten Frauen eine Möglichkeit bieten, ein wenig Abstand von Problemen und Sorgen zu gewinnen, in dem die Teilnehmerinnen die Flüchtlingsunterkunft für ein paar Stunden verlassen und sich kreativ beschäftigen können. Die Teilnehmerinnen werden motiviert, erste Erfahrungen außerhalb der Flüchtlingsunterkunft zu machen und sich Schritt für Schritt in der neuen Heimat zu integrieren.

"Wir haben schon öfter Nähkurse in verschiedenen Stadtteilen für Flüchtlingsfrauen angeboten. Dabei haben wir festgestellt, dass das ein guter Weg ist, Ängste zu überwinden und mal ein paar Stunden von der Familie entfernt zu sein", berichtet Marianne Jürgens von der Caritas. Parallel zum Näh-Workshop findet ein Deutschkurs statt. Finanziert wird das Projekt durch die Aktion "Neue Nachbarn".